Giornata Fai di primavera: visite guidate alla Torre di Burano

Sabato 25 e domenica 26 marzo sarà possibile partecipare all’escursione con le visite guidate del gruppo della Maremma



Capalbio: Per la Giornata Fai di primavera, sabato 25 e domenica 26 marzo, la Torre di Burano sarà aperta al pubblico. Un’opportunità che non si ripeteva dal 2014, quando la visita della struttura privata della società “Sacra” ottenne un grande successo. “Sarà una grande occasione – commenta Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio – quella di poter visitare la Torre di Burano: un’esperienza da non perdere che permetterà di scoprire e apprezzare uno dei luoghi più affascinanti del nostro territorio. Ringrazio il Fai Maremma per questa opportunità".

Il percorso, organizzato dalla Fai, prevederà anche un’escursione nel parco del Wwf. Le escursioni, con partenza ogni ora e guidate dai volontari del Fai – Delegazione di Grosseto del gruppo della Maremma, cominceranno dalle ore 10.30 e proseguiranno fino alle 15.30. La visita avrà una durata di circa un’ora e mezzo, con un percorso di quattro chilometri totali.