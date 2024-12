Giochi Bebras: buon piazzamento in classifica per la Scuola secondaria di primo grado Bugiani

Follonica: Le classi I C e I D, a Novembre 2024, su proposta del Prof Lupi, docente di matematica e scienze della scuola secondaria di primo grado Arrigo Bugiani di Follonica hanno partecipato online, dall’aula informatica della scuola, ai giochi internazionali Bebras (in lituano, castoro) dell'informatica.

Un'occasione per avvicinare bambini e ragazzi al mondo dell'informatica in maniera divertente, attraverso un concorso non competitivo, che presenta piccoli giochi ispirati a reali problemi di natura informatica.

I giochi Bebras possono essere affrontati senza alcuna conoscenza specifica, e diventare lo stimolo per successivi approfondimenti individuali o di classe.

Il Bebras dell'Informatica è organizzato da ALaDDIn, Laboratorio di Didattica e Divulgazione dell'Informatica del Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Milano. Partecipano scuole di tutto il mondo.

Gli alunni, suddivisi in gruppi di tre componenti, hanno collaborato fra loro e si sono divertiti nel problem solving aiutandosi a vicenda e imparando a lavorare in gruppo.

I risultati sono stati pubblicati il 16 Dicembre scorso. «Una delle nostre squadre - si legge nella nota -, tutta al femminile, si è classificata 301^ su 12500 nella sua categoria: vuol dire che solo il 2.4% delle squadre, in tutto il mondo, ha fatto meglio. Complimenti!»

La partecipazione a questi giochi risponde a molti degli obbiettivi dell’Istituto tra i quali uno risulta fondamentale: imparare a lavorare in team per risolvere un problema condividendo e apportando il proprio contributo per giungere alla soluzione.