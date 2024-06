Ginnastica: L’Aequilibrium brilla nei Nazionali di ritmica a Zola Predosa

Gavorrano: Le giovani atlete gavorranesi dell’Aequilibrium gli scorsi giorni hanno brillato a Zola Predosa nella competizione nazionale UISP di ginnastica ritmica e portano a casa un cospicuo numero di medaglie, podi e piazzamenti Ancora una volta si conferma l’eccellenza delle ginnaste maremmane in questa disciplina.



“E’ stata una due giorni d’intense gare – dicono dalla società - che ha visto le ginnaste sia senior che senior dell’Aequilibrium distinguersi in diverse specialità. Ma vediamo come è andata. Partendo dalle specialità individuali delle nostre due Senior in gara”:

Gaia Criscuolo ha conquistato il titolo di Campionessa Nazionale nella specialità cerchio, ed è Vicecampionessa Nazionale nella specialità corpo libero, dimostrando una padronanza tecnica e un'eleganza che hanno impressionato la giuria.





Accanto a Gaia, anche Flaminia Vannucci ha partecipato con grande impegno e determinazione. Nonostante l’emozione della competizione, che l’ha portata a commettere qualche piccolo errore, Flaminia ha ottenuto il decimo posto nella specialità del cerchio e il dodicesimo nelle clavette. Questi risultati, sebbene non ai vertici della classifica, rappresentano comunque un traguardo significativo per una giovane ginnasta che continua a crescere e migliorare.

Passando alle Junior, nella specialità corpo libero, è stata Laila Topi a salire sul gradino più alto del podio, aggiudicandosi il titolo di campionessa nazionale grazie a una performance impeccabile e coinvolgente. La nostra ginnasta si è poi accaparrata il 9° posto nella specialità palla.

La compagna Stella Halimi conquista una medaglia di bronzo nella specialità palla, aggiungendo un altro prestigioso riconoscimento alla sua carriera. La stessa Halimi si è piazzata al quarto posto nella specialità nastro, sfiorando il podio con una prova di grande qualità, in una gara altamente partecipata”.

“Ma le nostre magnifiche 4, - prosegue la nota - non paghe dei risultati ottenuti, si buttano subito a capofitto nelle gare di squadra dove la rappresentativa, composta da Vannucci, Topi, Criscuolo e Halimi, ha ottenuto il secondo posto nella competizione a squadre, diventando quindi Vice Campionesse Nazionali. Questa formazione ha dimostrato una straordinaria coesione e un alto livello di preparazione, che le hanno permesso di emergere tra le numerose squadre partecipanti. Infatti le stesse ginnaste, esibendosi nella categoria di squadra a corpo libero, sulle note della colonna sonora della serie "Wednesday", hanno conquistato il podio incoronandosi Campionesse Nazionali. Anche in questa occasione, le ginnaste Vannucci, Topi, Criscuolo e Halimi hanno messo in scena una performance emozionante e tecnicamente perfetta, che ha lasciato il pubblico senza fiato”.

La gavorranese Aequilibrium può dunque festeggiare una due giorni ricca di successi, a testimonianza del talento, la dedizione e la preparazione delle sue giovani atlete, unita alla professionalità del lavoro svolto dal team degli allenatori e staff tecnico. “”Complimenti a tutte le ginnaste ed alle loro tecniche Valenti e Biagioni per i risultati straordinari ottenuti e per aver portato in alto il nome della loro società”, termina la nota.