Giardino d’Arte Viaggio di Ritorno, le aperture nel mese di maggio

Castiglione della Pescaia: Ogni viaggio può cambiarti dentro, offrendo l'opportunità di guardare il mondo da una prospettiva diversa. Questa è in un certo senso l’esperienza che si è chiamati a fare visitando il giardino d’arte contemporanea “Viaggio di Ritorno” di Rodolfo Lacquaniti, nel comune di Castiglione della Pescaia, in località Piatto Lavato. Si entra in un mondo fantasioso, dove anche i bambini rimangono affascinati dalla forza comunicativa delle oltre 200 opere d’arte, immerse nella natura, che si incontrano durante il percorso, tutte realizzate da Lacquaniti.

E si esce diversi, arricchiti da mille stimoli e con nuovi interrogativi su cui l’artista vuole farci riflettere. È un viaggio di ritorno alla comunione primordiale dell’uomo con la natura, per prendere consapevolezza di sé stessi e del rapporto con l’ambiente che ci circonda.

Il percorso dura circa due ore e si snoda tra sculture e installazioni giganti realizzate esclusivamente con i materiali di scarto che sono stati recuperati dall’artista. Così prendono forma angeli, mutanti, animali, sfere e guerrieri del vento. Da quest’anno nel Giardino sono state collocate anche le opere della Biennale dello Scarto in Maremma che vanno ad arricchire l’esperienza.

“L’umanità è confusa e disgregata –afferma Rodolfo Lacquaniti – e deve porre rimedio a tanti anni di distacco tra l’uomo e il mondo che lo ospita. Non possiamo rimanere immobili: la cultura e l’arte devono parlare alle persone e aiutarle a sviluppare una coscienza ecologica”.





Gli scarti trovano nell’arte di Rodolfo Lacquaniti una seconda possibilità. L’artista dà al rifiuto nuovo senso e nuova vita, trasformandolo in risorsa.

Nel mese di maggio il Giardino sarà aperto per le visite guidate nei seguenti giorni e al seguente orario (si raccomanda la puntualità): tutti i martedì alle ore 16, tutti i giovedì alle ore 10 e tutti i venerdì alle ore 16. Inoltre, tutte le domeniche, alle ore 16, sono previste le speciali visite, accompagnati dall’artista.

Il giardino è adatto anche ai bambini ed è pet friendly. Le visite proseguiranno fino a novembre. È richiesta la prenotazione.

Il costo dei biglietti: intero 15 euro, ridotto a 12 euro per i residenti nel comune di Castiglione della Pescaia e a 10 euro per i ragazzi dai 7 ai 16 anni. Gratuito da 0 a 6 anni.

Info: giardinoviaggiodiritorno@gmail.com 335 52 47472

Prenota la visita qui: viaggiodiritorno.it