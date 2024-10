Giannetti International Guitar festival, secondo appuntamento con Francesco Tizianel

Grosseto: Secondo appuntamento con la chitarra nel GIGF-2024 Giannetti International Guitar Festival.



Il 19 ottobre, alle ore 17 presso l’auditorio dell’Istituto Musicale P.Giannetti in via Bulgaria 21 a Grosseto sarà di scena Francesco Tizianel (chitarra fingerstyle) con CARILLON un entusiasmante viaggio nel mondo del fingerstyle tra grandi classici del Pop e del Rock e composizioni originali.

Una carriera ricca di successi raccontata con uno spettacolo “Solo Chitarra” che mescola composizioni originali ad arrangiamenti di indimenticabili brani di grandi artisti (Beatles, Queen, Michael Jackson, Battisti) oltre agli omaggi ai suoi eroi della chitarra (fra tutti Pat Metheny e Tuck Andress) e alle musiche indimenticabili del piccolo e grande schermo, tutto utilizzando nuove e tradizionali tecniche dello stile fingerstyle che in Lui si contraddistinguono inequivocabilmente grazie alla corda “in più” (7 corde) di una chitarra disegnata e progettata dall’artista stesso. Uno “One man band” con un suono unico per uno spettacolo narrativo, a tratti concettuale e senza soluzione di continuità per il pubblico che potrà godere anche di qualche sorpresa non in scaletta.

Il Festival, organizzato dal Comune di Grosseto in collaborazione con l’Associazione LiveArt e con il contributo della Fondazione cassa di Risparmio di Firenze, è giunto alla 21° edizione sotto la Direzione artistica del M° Fabio Montomoli che ne è anche il fondatore.

Il biglietto intero è di € 10, il ridotto € 8 mentre gli allievi della scuola musicale L.da Vinci, del Liceo Musicale Bianciardi e dell’Istituto musicale Giannetti hanno i biglietti omaggio.