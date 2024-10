"Comete, Messaggere delle Origini" stasera in Osservatorio

Roselle: Stasera alle ore 21:30 in Osservatorio a Roselle si parlerà degli oggetti più affascinanti del sistema solare, le comete. Avremo come relatore il socio storico Michele Machetti, sistemista Linux, formatosi alla Facoltà di Astronomia all'Università di Bologna.

Le comete, antiche vestigia della formazione del nostro Sistema Solare, ci offrono una finestra unica sui processi che hanno dato origine ai pianeti e alla vita stessa. In questa conferenza esploreremo le regioni più remote del nostro sistema planetario, dove risiedono la Nube di Oort, la Fascia di Kuiper e i Plutonidi, popolati da questi affascinanti corpi celesti.

Ci soffermeremo in particolare sulle recenti scoperte riguardanti le comete C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) e C/2024 S1 (ATLAS), analizzando le loro caratteristiche e il loro significato scientifico.

Scopriremo come lo studio delle comete possa svelare i misteri della formazione dell'acqua nella nebulosa solare e come questo prezioso elemento sia stato trasportato ai pianeti interni, contribuendo alla nascita degli oceani e, in ultima analisi, allo sviluppo della vita.

Inoltre, ripercorreremo la storia affascinante dei cacciatori di comete e l'importanza culturale che questi oggetti celesti hanno rivestito nel corso dei secoli, alimentando miti e leggende e stimolando la curiosità scientifica.

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione scrivendo ad amsa.grosseto@gmail.com