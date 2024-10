EdicolAcustica Meltin'Pub, quarta puntata del nuovo programma

Grosseto: Il cantautore romano Lorenzo Santangelo e il tema dei ricordi sono al centro della quarta puntata di EdicolAcustica Meltin'Pub, il nuovo programma, interamente prodotto a Grosseto dalle associazioni EdicolAcustica Aps e Stop e Dintorni, in onda sabato 19 ottobre alle 21,30 sull'emittente dell'Emilia Romagna Icaro Tv e visibile in tutta Italia grazie al live streaming sul sito www.icaroplay.it e sull'app Icaro Play che può essere scaricata gratuitamente sul proprio smartphone.







Classe 1987, Santangelo è cresciuto artisticamente tra la Capitale, Torino dove ha vissuto per un periodo e l'Australia. Nel 2022 ha vinto il premio Fabrizio D'André, uno dei più importanti nel campo della musica d'autore, e l'anno scorso ha pubblicato l'album “Musick” che tra le dodici tracce presenta alcuni singoli usciti nei mesi precedenti: “L'arancio” con cui ha vinto il De André, “Metal Detector”, brano nato in collaborazione con Bunna degli Africa Unite, e “La minoranza” cantata in duetto con l'attore Neri Marcorè. Santangelo lavora anche come autore per altri artisti e come speaker radiofonico per l'emittente australiana Sbs.

Ospiti della quarta puntata l'attore, regista e storyteller Giacomo Moscato e il cantautore Alessandro Bigozzi. In ogni puntata viene infatti dato spazio a un professionista che rappresenta altri linguaggi e forme d'arte oltre alla musica (come il teatro, la fotografia e la danza) e a uno dei giovani cantautori lanciati da EdicolAcustica e che ormai fanno parte stabilmente della sua grande famiglia. I contributi video sono di Paolo Mugnai per la sezione del programma dedicata ai libri musicali e di Roberto Croci, giornalista e critico musicale che lavora per importanti testate e magazine negli Stati Uniti.









Conduce Alberto Guazzi con il supporto del barman musicale Cristiano Bocchi, delle riflessioni in collegamento da Milano di Marco D'Alò e degli aneddoti di storia della musica raccontati dal divulgatore e critico Daniele Sgherri. Tutte le canzoni sono eseguite dal vivo dalla band residente The mindcats. Direttrice di produzione Marcella Barbini; regia di Federico Cosci.

La serie EdicolAcustica Meltin'Pub, registrata nei locali dell'Isle of Skye Pub di Grosseto, è prodotta con il contributo fondamentale della Fondazione CR Firenze e la collaborazione di Banca Tema che hanno sostenuto le spese vive di produzione. Info pagina Facebook EdicolAcustica.

(foto Nunzio Garanti)