Ghiaccio, codice giallo fino alla prima mattina di sabato 4 gennaio

Firenze: Pressione in aumento per domani, sabato 4 gennaio. Tuttavia il crollo delle temperature previsto su quasi tutta la regione a partire dalla serata di oggi, venerdì, determinerà la formazione di ghiaccio specialmente nelle zone più umide. La Sala operativa della protezione civile regionale ha pertanto emanato un codice giallo per ghiaccio valido dalla mezzanotte fino alle 10 di sabato. Inoltre il codice giallo per mareggiate già in corso su isole e costa centro-settentrionale è stato esteso fino alle 18 di oggi, venerdì.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo