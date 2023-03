Rubriche Geotermia: il “Giro del fuoco”, un viaggio in bici lungo la rotta del vapore 25 marzo 2023

Redazione Alla scoperta delle terre dal cuore caldo di Toscana

Radicondoli (Si): L’energia che si sprigiona dal cuore caldo di Toscana risale in superficie e dà una spinta alle e-bike le cui ruote hanno percorso le terre geotermiche per il “Giro del Fuoco”, un affascinante viaggio lungo la rotta del vapore organizzato da Enel Green Power a valle della Gran fondo Strade Bianche, che nelle scorse settimane è tornata a lambire le terre della geotermia, tra i territori provinciali di Pisa, Siena e Grosseto. In Toscana il Giro del Fuoco ha raccolto un grande successo, un’iniziativa per fare conoscere un territorio dove energia, storia e sostenibilità si uniscono nel segno della transizione energetica. Tra soffioni boraciferi (con emissioni di gas con temperature comprese tra 23°C e 150°C), acque termali e fumarole, Enel Green Power è così andata alla scoperta delle meraviglie naturali della Valle del Diavolo e della Larderello Valley, insieme a 3 importanti content creator – Elisa Scarlatta, Marco Aurelio Fontana e Omar Martinello – che si sono fatti portavoce di messaggi sull’ambiente e sullo sport, sul sostegno alle comunità e sul turismo sostenibile. All’iniziativa hanno partecipato anche il direttore global di Enel Green Power Salvatore Bernabei, il responsabile Innovazione di Enel Global Power Generation Nicola Rossi ed il responsabile Geotermia Enel Green Power Luca Rossini.

Filo conduttore del fine settimana toscano è stata, anche, la bicicletta: dopo aver partecipato alla Gran Fondo Strade Bianche di Siena, una manifestazione ciclistica amatoriale particolarmente cara agli appassionati di questo sport, che ha coinvolto 6.500 persone, il gruppo si è avventurato nel percorso del vapore tra colline, storia e paesaggi mozzafiato, facendo tappa in tanti dei luoghi simbolo della geotermia Toscana.

