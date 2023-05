Genitori di adolescenti, come affrontare le difficoltà: un incontro pubblico

Grosseto: "Genitori di adolescenti, come affrontare le difficoltà" è l'incontro pubblico alla Sala eden di Grosseto in programma per giovedì 11 maggio alle 16, nell’ambito del progetto “Ciel’in città”, selezionato dall’impresa sociale “Con i bambini”, che vede la cooperativa Uscita di Sicurezza capofila di un partenariato pubblico-privato.



È rivolto a tutti i genitori dei ragazzi preadolescenti o adolescenti, l’incontro dal titolo “Aiuto! Mio figlio ha l’adolescenza – Rapporto tra genitori e figli in questa delicata fase della vita”, promosso dalla cooperativa Uscita di Sicurezza, in programma per giovedì 11 maggio alle 16 alla Sala Eden di Grosseto (bastione Garibaldi, sulle Mura medicee).

Un’iniziativa che rientra nel progetto “Ciel’in città”, selezionato dall’impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, che vede la cooperativa sociale Uscita di Sicurezza di Grosseto capofila di un partenariato pubblico-privato che coinvolge i territori di Grosseto, Prato e Massa.

Il progetto “Ciel’in città” ha, tra gli altri, l’obiettivo di fornire spazi di ascolto all’interno dei quali poter attivare supporto e sostegno a tutte le figure educative che accompagnano i ragazzi e le ragazze nel loro percorso di crescita. Per questo motivo, durante l’appuntamento di giovedì, che è aperto a tutti gli interessati, la psicologa Chiara Trebbi, della cooperativa Uscita di Sicurezza, che cura anche lo sportello di ascolto “Let’s talk”, alternerà momenti informativi ad altri di scambio e confronto con i partecipanti. Si parlerà, in particolare, della complicata fase dell’adolescenza e di quelle che sono le trasformazioni ed i compiti di sviluppo che i ragazzi e le ragazze affrontano in questo periodo della vita. Spesso, infatti, i genitori incontrano alcune difficoltà, legate al cambiamento nel proprio ruolo genitoriale, che incidono, nel ciclo vitale della famiglia e che non hanno sufficiente supporto.

Un altro obiettivo dell’incontro, dunque, è quello di costruire un luogo sicuro dove i genitori possano confrontarsi con altri adulti, che condividono le stesse problematiche rispetto all’adolescenza, ai cambiamenti e alle sfide della crescita.

Per informazioni è possibile visitare il sito percorsiconibambini/cielincitta, la pagina Facebook Ciel’in città o chiamare il numero 335 187 0914.

Il progetto è stato selezionato da "Con i Bambini" nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.