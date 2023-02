Generosità del dottor Pratticò e il suo "Aristide" per il Pronto soccorso pediatrico

Grosseto: Il successo del camaleonte Aristide aiuta i bambini del Pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Misericordia.



Aristide è un camaleonte protagonista di una favola, una delle tante scritte dal dottor Luca Pratticò, medico del Pronto soccorso, diretto dal dottor Mauro Breggia, che ha deciso di devolvere i proventi della vendita del racconto al Pronto soccorso pediatrico con cui collabora e dove ogni giorno vengono curati i bambini che arrivano in emergenza.





Con il ricavato infatti è stato possibile dotare la struttura di Pedi card aggiornate, una versione evoluta del sistema di verifica contemporanea delle procedure, già in uso, di cui partirà adesso la fase di sperimentazione nella Asl Toscana sud est. Le Pedi card sono uno strumento pensato per ridurre il margine di errore nell'assistenza pediatrica in emergenza, impiegato nei 118 e nei servizi di emergenza pediatrica come il pronto soccorso grossetano.

Il dottor Pratticò, di origini liguri, lavora a Grosseto da tre anni e non è nuovo a gesti di solidarietà verso i bambini in sofferenza: “Da alcuni anni, mi diletto scrivendo racconti e favole per bambini, che metto in vendita. Il ricavato lo devolvo sempre in beneficenza, finora a ospedali e orfanotrofi di missioni in Kenya, dove ogni anno mi reco con mia moglie Antonia, infermiera, e nostro figlio Francesco di 9 anni, per prestare opera di volontariato. Questa volta ho sentito che era giusto donare la cifra ottenuta al Pronto soccorso pediatrico del Misericordia, il mio piccolo contributo per ringraziare la città che mi ha accolto e la stessa Asl che mi ha dato la possibilità di lavorare al fianco di ottimi professionisti, in una struttura, già di alto livello, che sul territorio fa davvero la differenza nell'assistenza in emergenza al servizio dei nostri bambini. Quella di Aristide è una storia con un messaggio educativo che vorrei arrivasse ai bambini: insoddisfatto del proprio aspetto, il piccolo camaleonte chiede di essere trasformato in altri animali del bosco, ma sentendosi ancora più inadeguato, alla fine capisce che la bellezza sta proprio nell'unicità di ognuno di noi. Il ricavato di una favola per bambini non può che andare che ai bambini. Ringrazio Martina Goracci e Daniela Baldo che si sono occupate rispettivamente dell'illustrazione e della messa in rima del racconto”.





“Oltre a essere un ottimo professionista, Luca è un uomo dal cuore grande e noi che ci lavoriamo insieme lo sappiamo bene – commenta il dottor Luca Bertacca, direttore Pronto soccorso pediatrico - Donando il ricavato ha dato un importante sostegno al miglioramento della qualità dei servizi che offriamo, aiutando noi colleghi nelle nostre attività e soprattutto i bambini che prendiamo in carico. Ringrazio il dottor Pratticò da parte anche di tutta la squadra dei professionisti, di cui anche lui fa parte”.