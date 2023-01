Generosa donazione all'Ostetricia e ginecologia

Due lampade led grazie ai proventi del torneo di burraco organizzato da Uisp e CCN Grosseto



Grosseto: Luce per chi "dá alla luce". É avvenuta questa mattina la consegna di due lampade led, donate dal Centro commerciale naturale (Ccn) centro storico Grosseto insieme a Uips Grosseto e Uisp solidarietà, al reparto di Ostetricia e Ginecologia del Misericordia.

Le due lampade, del valore di più di 1000 euro ciascuna, saranno impiegate in sala parto e al Pronto soccorso ostetrico, per consentire di illuminare in maniera selettiva e con maggiore chiarezza l'area dove il professionista deve intervenire. “Un ringraziamento sentito da parte mia e di tutti gli operatori del reparto al Ccn, alla Uisp e Uisp solidarietà per la donazione - afferma il dottor Filippo Francalanci, direttore Ostetricia e Ginecologia - Si tratta di strumenti la cui funzione potrebbe sembrare ovvia, ma al livello operativo apportano vantaggi e ci sono davvero utili perché grazie alle specifiche caratteristiche tecniche, consentono di migliorare la qualità dell'assistenza che diamo alle donne, soprattutto al momento del parto”. La lampada ALFA-FLEX, questo il nome tecnico, è composta di un braccio flessibile che assicura una facile regolazione del riflettore. E’ altresì dotata di tre fonti luminose a led con sistema ottico a lenti collimanti e schermo di protezione in vetro. Grazie alle tre sorgenti luminose indipendenti, è possibile ridurre le ombre e garantire una luce cilindrica di profondità a ridotto irraggiamento termico. L’intensità luminosa può essere regolata attraverso un pulsante touch di comando.

“La somma per l'acquisto delle lampade é stata raccolta grazie alla generosità dei cittadini che hanno partecipato al torneo di burraco, da noi organizzato lo scorso agosto, con finalità appunto benefica, in piazza Dante a Grosseto - spiegano Sergio Perugini, presidente Uisp, ed Enrico Collura, presidente Ccn Grosseto - Siamo lieti di poter essere di aiuto e la grande adesione all'iniziativa dei cittadini ci ha commosso. Siamo sempre disponibili a unire le forze tra associazioni e collaborare per raggiungere risultati importati come questo per la salute dei grossetani”. L'iniziativa é stata possibile anche grazie al coordinamento organizzativo della signora Maria Teresa Ferrini, rappresentante della Uisp solidarietà che ha curato la realizzazione del torneo e all'interessamento della ginecologa dottoressa Rita Puzzuoli.