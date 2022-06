annuncio Attualità Gdf Grosseto: giuramento per 14 fiamme gialle promosse 23 giugno 2022

Redazione Grosseto: Nelle giornate del 20 e 22 giugno 2022, presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto, 14 militari (tra Ispettori e Sovrintendenti), vincitori di concorsi interni e promossi nei rispettivi gradi superiori, hanno prestato nuovo giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, in forma individuale, innanzi al Comandante Provinciale, Colonnello t.ST Cesare Antuofermo. Nel corso delle cerimonie, il Comandante Provinciale ha sottolineato che, con il nuovo giuramento di fedeltà alla Repubblica e ai principi di disciplina ed onore, i neo-promossi rinnovano in maniera più fervida e sostanziale l’adesione all’insieme dei valori più profondi racchiusi nel patrimonio etico del Corpo, per proseguire con nuovo slancio nelle attività di servizio a tutela dei cittadini, delle Istituzioni e dell’economia legale. annuncio Seguici





