Gavorrano, spazi per la propaganda elettorale dei candidati “occupati” dal Comune

Gavorrano: Giunge in redazione, e come tale per diritto di cronaca la riportiamo, una segnalazione da parte di alcuni cittadini del comune di Gavorrano, i quali lamentano che in alcuni spazi riservati ai candidati sindaco e alle relative liste per la propaganda elettorale per le amministrative 2023, sono stati “occupati” da avvisi da parte del Comune di Gavorrano.

Anche il candidato sindaco Andrea Maule, si legge nella propria pagina Facebook, evidenzia questo “curioso” fatto. Si legge nella pagina Fb di Maule: “Dopo la segnalazione fatta tramite pec “a chi di dovere”, aspettiamo con fiducia di poter riattaccare i nostri…”.



Qui si riporta il link del ministero dell’Interno con il quale viene disciplinata la materia in oggetto (LEGGE 4 aprile 1956, n. 212 -Norme per la disciplina della propaganda elettorale).

https://www.google.com/search?q=legge+4+aprile+1956&rlz=1C1ONGR_itIT997IT997&ei=ErBTZPfXDO-Sxc8P6aSyuAY&ved=0ahUKEwj3qIfL39v-AhVvSfEDHWmSDGcQ4dUDCBA&uact=5&oq=legge+4+aprile+1956&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoECAAQRzoLCAAQigUQsQMQgwE6DgguEIoFELEDEIMBENQCOgsIABCABBCxAxCDAToRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6BwgAEIoFEEM6CwguEIAEELEDEIMBOg4ILhCABBCxAxCDARDUAjoICAAQgAQQsQM6CAgAEBYQHhAPSgQIQRgAUNMIWPg4YO49aABwA3gAgAGsAYgBihCSAQQxMC45mAEAoAEByAEIwAEB&sclient=gws-wiz-serp