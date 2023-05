Gavorrano, le aperture a maggio e giugno del Museo Minerario in galleria, dell'area museale delle miniera di Ravi Marchi e il GeoMet

Gavorrano: Per conoscere la geodiversità e il passato minerario delle Colline Metallifere sono riaperti i tre musei che si trovano nel Comune di Gavorrano (Gr). Presso la Porta del Parco Nazionale delle Colline Metallifere (Tuscan Mining Geopark Unesco), Piazzale Livello + 240, Pozzo Impero, troviamo il nuovo GeoMet, Museo della Geodiversità e delle Miniere inaugurato da pochi mesi, e il Museo Minerario in Galleria. Poco distante l'area museale della Miniera di Ravi Marchi.

Per il mese di maggio e giugno i tre musei sono aperti dal venerdì alla domenica, e i festivi come il 2 giugno Festa della Repubblica, dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. E' possibile effettuare la visita anche al di fuori del calendario di apertura, previa prenotazione e per gruppi di almeno 10 persone.

Si ricorda che per il Museo Minerario in Galleria e per l'area museale Ravi Marchi è obbligatoria la visita guidata: sono programmate 4 visite guidate al giorno (inizio ore 10, ore 12, ore 16 e ore 18) della durata di circa 90 minuti. Per le visite al Museo Minerario in Galleria è raccomandata la prenotazione. La visita all'Area Museale Ravi Marchi si effettua per gruppi di almeno 2 persone e la prenotazione è obbligatoria e il ritrovo è sempre presso la Porta del Parco di Gavorrano - edificio ex Bagnetti. Sarà inoltre possibile prenotare visite ai borghi storici del Comune di Gavorrano, escursioni, laboratori ed attività didattiche.

Il costo del biglietto del Museo Minerario in Galleria è di 7 euro, 5 ridotto, il GeoMet 5 euro intero e 3 ridotto e l'area museale Ravi Marchi 7 euro intero e 5 ridotto. Per visitare sia GeoMet che il Museo Minerario in galleria, 10 euro e 7 ridotto.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: tel. 0566 844247 – 0566 843402, email: info@parcocollinemetallifere.it - sito web: www.parcocollinemetallifere.it