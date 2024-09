Politica Gabbrielli FI: Importante lavorare insieme per arrivare a giusta ed equilibrata legge su Ius Scolae 15 settembre 2024

Grosseto: "Facendo seguito a quanto letto in un quotidiano locale a riguardo il punto all'ordine del giorno al consiglio comunale di giovedì scorso, ius Scolae, intendo dichiarare:

1 di essere favorevole ad una legge sullo Ius Scolae che riconosca la cittadinanza italiana , al giovane studente straniero con i requisiti richiesti, che abbia seguito il percorso scolastico previsto nella legge e che ne abbia fatto richiesta al raggiungimento della maggiore età . 2 che all'ordine del giorno presentato dai consiglieri di minoranza non abbiamo mai collaborato alla stesura 3 di aver presentato un emendamento che non è stato. accettato dai presentatori dell'ordine del giorno 4 di aver cercato la collaborazione con i consiglieri di minoranza per la stesura dell'emendamento. Di aver accettato modifiche ed aggiunte al testo originario . 5 il lavoro di condivisione dell'emendamento con i consiglieri di minoranza e' stato sempre positivo, costruttivo e rispettoso cercando sempre da entrambi le parti di raggiungere ad una soluzione. Crediamo che il percorso fatto sia da valorizzare 6 le modalità che secondo noi dovrebbe articolarsi lo ius scolae dovrebbero essere le seguenti : A studenti regolari con il permesso di soggiorno in Italia B durata frequenza nella scuola 10 anni C frequenza a scuola con fattiva partecipazione, impegno e buon comportamento D ,dimostrare di aver acquisito una formazione civica improntata ai valori ed ai principi contenuti nella Carta costituzionale 7. Crediamo che argomenti come questi debbano essere trattati con un unico e solo obiettivo, arrivare alla stesura di una legge condivisa il più possibile da tutti i partiti. Diatribe e tattiche politiche non servono. 8 Sono sicuro che il segretario di Forza Italia PPE Antonio Tajani che ha sempre dimostrato grande attenzione, capacità politica e tanto coraggio riuscirà a far approvare una giusta legge che garantirà a tanti giovani studenti stranieri di intraprendere un percorso ben strutturato per acquisire la cittadinanza italiana 9.La migliore azione che possiamo fare a sostegno dell' accoglienza è diventarne protagonisti con proprie azioni. A chi soffre ed e' emarginato, possiamo donare momenti di serenità e di inclusione. Possiamo aiutarlo a convincersi che se vorrà potrà farcela a diventare un bravo lavoratore ed un onesto cittadino", conclude Amedeo Gabbrielli. Seguici



