Funerali domani in Duomo per i tre sfortunati ciclisti 17 luglio 2022

Redazione I tre, sono le vittime del pauroso incidente stradale di giovedì scorso, accaduto tra Braccagni e il Madonnino

Grosseto: E’ stato deciso che si svolgeranno nel pomeriggio di lunedì 18 luglio, nella cattedrale del Duomo della città, le esequie dei tre amici ciclisti amatoriali, Roberto Seripa, Antonio Panico e Nilo Naldini, falciati giovedì scorso nei pressi di Braccagni alle porte di Grosseto, dall’auto condotta da Mario Fiorilli, anch’egli deceduto nell’incidente. Il rito funebre sarà celebrato nella cattedrale del Duomo di Grosseto alle ore 16.00.

