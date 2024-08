Cultura Francesca Tandoi & Eleonora Strino in concerto per Grey Cat Jazz Festival 2024 9 agosto 2024

Castiglione della Pescaia: Due musiciste eccezionali del jazz internazionale si incontrano e danno vita ad un duo esplosivo: Eleonora Strino e Francesca Tandoi. Un piano, una chitarra e due voci che comunicano con il linguaggio del jazz, dello swing, del bebop, attraverso un viaggio fra standard jazz della tradizione e brani originali.

Eleonora Strino inizia la sua carriera professionale come prima chitarra dell’orchestra del compositore italiano Roberto De Simone: successivamente, inizia una solida carriera anche compositrice e arrangiatrice.

Francesca Tandoi è riconosciuta dalla critica e dal pubblico come uno dei talenti più interessanti della scena jazz internazionale, ottima compositrice e straordinaria band leader. Le sue performance sono state definite più volte come “un’esplosione di swing” e il suo pianismo incredibilmente energetico ed elegante allo stesso tempo.

Ingresso € 12 / ridotto € 10 + d.p. Abbonamento Grey Cat Follonica € 48 (+ diritti di prevendita) Abbonamento Grey Cat On The Road € 40 (+ diritti di prevendita) Grey Cat Festival è organizzato e gestita da Associazione Music Pool con la direzione artistica di Stefano “Cocco” Cantini, è promosso dalle amministrazioni comunali di Follonica, Scarlino, Grosseto, Roccastrada, Castelnuovo Val di Cecina, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada, Suvereto, (coinvolgendo ben tre territori provinciali) e dal Parco delle Colline Metallifere e vanta una ricchissima serie di collaborazioni, tra cui il FAI – Delegazione di Grosseto. Il Festival è sostenuto dalla Regione Toscana, dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione CR Firenze Info: www.eventimusicpool.it – 055240397 – info@eventimusicpool.it Biglietti: www.eventimusicpool.it

