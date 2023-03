Fossi, Pd, su Vivarelli: “Non coinvolga nome sua comunità con esternazioni indecenti”

Firenze: “Le esternazioni di Vivarelli Colonna sono indecenti, per di più pronunciate dal vertice di un’istituzione. Il fatto che lui non sia nuovo a post sessisti o denigratori è un’aggravante, non una giustificazione. Perché, come sindaco, rappresenta una comunità e quando si esprime in maniera offensiva come ha fatto ieri contro Elly Schlein, purtroppo trascina con sè il nome di Grosseto e di cittadini che siamo certi siano lontani anni luce dalle sue esternazioni. Elly di sicuro non si curerà delle sue parole. Vivarelli Colonna farebbe invece bene a preoccuparsi della nuova segretaria del Pd che per il centrodestra rappresenterà un bel ‘problema’.”



Così Emiliano Fossi, deputato e segretario del Pd toscano, sui post social contro Elly Schlein del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.