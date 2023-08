Formazione obbligatoria per l’uso dei diisocianati: ancora posti disponibili

Possibilità di iscriversi al corso del 26 settembre o del 10 ottobre. I diisocianati sono presenti in vernici, isolanti, sigillanti e guarnizioni molto diffuse nei settori dell’edilizia, dell’impiantistica e della nautica



Grosseto: Ci sono ancora dei posti disponibili in due degli incontri di formazione obbligatoria organizzati da Cna Grosseto per l’utilizzo dei diisocianati, prodotti chimici che si trovano in isolanti, guarnizioni, sigillanti, adesivi e vernici, sostanze molto diffuse nei settori dell’edilizia, della nautica e dell’impiantistica. La possibilità di partecipazione riguarda le lezioni di martedì 26 settembre o martedì 10 ottobre, entrambe dalle 14.30 alle 18.30.

Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo, infatti, dal 24 agosto scorso l’uso industriale e professionale di diisocianati non è più consentito, a meno che la concentrazione complessiva sia inferiore allo 0,1%, o che gli operatori abbiano partecipato al corso di formazione obbligatorio, necessario per farne un uso sicuro.

Per informazioni o per prenotare il corso è possibile scrivere all’indirizzo a.piccioni@cna-gr.it o i.chechi@cna-gr.it oppure consultare il sito www.cnagrosseto.it.