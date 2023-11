Formazione manageriale per acconciatori: un seminario gratuito targato Cna

Grosseto: Sono aperte le adesioni al seminario gratuito per acconciatori, promosso da Cna Grosseto per il 20 novembre prossimo. Un’occasione per acquisire una serie di competenze manageriali, utili a chi lavora nel settore. “Abbiamo deciso di promuovere questo incontro – spiega Matteo Ancarani, presidente degli acconciatori di Cna Grosseto – perché sempre più, nel lavoro di chi si occupa di estetica e benessere, è necessario non solo avere competenze professionali, ma anche conoscere le norme e saper programmare”.



L’evento formativo, in programma lunedì 20 novembre, dalle 9.30 alle 12.30, nella sede Cna di via Birmania 96, toccherà questi temi: “Normative igienico-sanitarie: scadenze, adempimenti obbligatori e formazione” a cura di Raluca Santini; “Gestione d’impresa: organizzazione e gestione aziendale”, a cura di Cristina Cesarini; “Affitto di poltrona: la normativa di riferimento” a cura di Davide Pecci.

Per partecipare è sufficiente scrivere a d.pecci@cna-gr.it o chiamare il numero 366 4386653