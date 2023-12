Football americano: ottimo esordio dei Condor contro la favorita Sarzana

Partita dalle grandi emozioni con i grossetani che passano in vantaggio, subiscono il recupero degli ospiti e rimontano, subendo il definitivo sorpasso nell’ultimo quarto: finisce 27-20. Domenica 10 dicembre prossimo impegno, a Forlì, contro i Titans Romagna

Grosseto: Un buonissimo esordio per i Condor Grosseto che, davanti a circa 200 spettatori, giocano a testa alta mostrando un buon football contro i Red Jackets Sarzana, favoriti per la vittoria del campionato. Al termine della gara il risultato ha premiato gli ospiti che hanno battuto con grande fatica 27 a 20, tra colpi di scena, palle perse e recuperate, i padroni di casa biancorossi.

A inizio gara sono stati proprio i Condor ad andare in vantaggio capitalizzando il primo errore commesso da Sarzana. Ospiti che sono riusciti, però, a recuperare nel primo quarto portandosi in vantaggio per 7 a 6. Secondo quarto ancora a favore degli ospiti, che hanno allungato sul totale per 14 punti a 6. Nel terzo quarto grande riscatto dei grossetani, che con orgoglio hanno cercato e trovato un touchdown dopo l’altro realizzando ben 14 punti e portandosi sul totale in situazione di parità, 20 a 20. Fatale, purtroppo, l’ultimo quarto che ha visto vincere di 7 punti i Red Jackets, conquistando così la vetta della classifica. Su tutti spiccano le ottime prove del giovane quarterback Castelli e del veterano Pastorelli in difesa.

“Ripartiamo dopo tanti anni di inattività – commenta Claudio Pastorelli, responsabile sezione football e flag Condor Grosseto – con una bellissima sconfitta. Ci siamo giocati fino all’ultimo la vittoria contro la favorita del girone dimostrando di avere discreti margini di crescita e di aver messo le basi per un progetto che possa crescere nel tempo. Ci tengo a ringraziare i ragazzi per il grande impegno dimostrato, non solo in campo ma anche durante questi mesi agli allenamenti, e a tutto lo staff, partendo dalla presidente, per l’aiuto e per aver ricostruito un movimento che da troppo tempo mancava in provincia di Grosseto”.

Nello stesso girone prima vittoria stagionale per i Sirbons Cagliari che hanno battuto 28 a 8 i West Coast Raiders Toscana. Il prossimo appuntamento per i Condor Grosseto sarà domenica 10 dicembre, sul campo di Forlì alle ore 14, contro i Titans Romagna. Per informazioni sugli orari e sul reclutamento di football americano è possibile consultare il sito www.condorgrosseto.it, mentre per la classifica e per i prossimi turni è possibile visitare il sito della federazione www.fidaf.org.

Foto di Michele Guerrini