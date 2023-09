Football americano: inizia il campionato dei Condor Grosseto

Pisa, Cagliari, Forlì e Barletta le principali avversarie dei grossetani nel campionato nazionale 7 contro 7 che comincerà a metà settembre. Pastorelli, responsabile Condor: “Tornare in campo è per noi la vittoria più grande. Adesso vogliamo far bene e crescere anno dopo anno”

Grosseto: I Condor Grosseto sono pronti a tornare in campo per il campionato nazionale di football sette contro sette. Dopo tanti anni di assenza dal campo da gioco, la società grossetana sta ultimando la preparazione in vista del campionato che comincerà sabato 16 e domenica 17 settembre e si concluderà il prossimo dicembre.

“Siamo orgogliosi di poter restituire alla città di Grosseto – spiega Claudio Pastorelli, responsabile sezione football e flag Condor Grosseto - la propria storica squadra che, per problemi vari, ormai da anni non c’era più. Partiamo chiaramente con la voglia di fare bene, anche se per noi essere in campo è già una vittoria. Il nostro obiettivo, adesso, è fare un passo alla volta per rendere stabile il movimento sportivo e costruire, anno dopo anno, un settore giovanile importante che possa fornire giocatori alla prima squadra”.





Un progetto serio che mette insieme diverse figure professionali, con varie competenze, partendo proprio da chi ha fatto crescere negli anni passati questo sport nella provincia di Grosseto. L’obiettivo della società della presidente Maira Ottobri è quello di puntare sul reclutamento di giovani, e non solo, per rendere più forte la prima squadra e crescere così stagione dopo stagione puntando alla massima serie. A guidare gli atleti biancorossi in campo sarà l’head coach Luca Del Dottore, che potrà contare su una bandiera storica dei Condor come Elvis Tarroni, come assistente per l’attacco, e Devid Nicosia assistente per la difesa. Riccardo Setti sarà il preparatore atletico, aiutato da Emanuele Cannatella, per caricare le batterie della squadra in vista di un campionato difficile ma molto entusiasmante, che vedrà probabilmente il Grosseto nel girone con squadre del calibro di Pisa, Cagliari, Forlì e Barletta, anche se al momento i gironi non sono stati definitivi e gli avversari potrebbero cambiare. Chi vincerà il campionato sarà promosso in terza divisione e potrà sperare poi di scalare ancora verso la seconda divisione e, infine, la prima divisione nazionale dove giocavano anni fa i Condor. Gli allenamenti sono in programma tutti i martedì e venerdì al campo sportivo di Arcille, alle ore 20.

In contemporanea al campionato saranno aperti due percorsi di reclutamento: uno per i giovani dai 12 ai 16 anni, che formeranno poi l’ossatura del settore giovanile, e l’altro per i ragazzi oltre i 17 anni e per gli adulti che andranno a formare la prima squadra. Per informazioni sugli orari e sul reclutamento di football americano è possibile scrivere all’indirizzo condorgrosseto@gmail.com oppure chiamare il numero 379.1493795 (Claudio) o ancora visitare il sito www.condorgrosseto.it.