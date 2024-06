Politica Follonica: scade il 5 Settembre la raccolta firme di Iniziativa Popolare per referendum abrogativi 22 giugno 2024

22 giugno 2024 44

Stampa

Redazione

Follonica: Presso l'ufficio URP del Comune di Follonica è attiva la raccolta di firme per le seguenti richieste di referendum abrogrativo, promosso dal Comitato Referendario per la Rappresentanza:

1.ABROGRAZIONE DEL VOTO CONGIUNTO TRA CANDIDATI UNINOMINALI E LISTE PLURINOMINALI 2.ABROGAZIONE NIENTE SOGLIE DI ACCESSO PER LISTE AUTONOME E COALIZIONI 3.ABROGAZIONE TUTTI I PARTITI, ANCHE QUELLI IN PARLAMENTO DEVONO RACCOGLIERE LE FIRME PER LE CANDIDATURE 4.ABROGAZIONE ABOLIZIONE PLURICANDIDATURE: OGNI CANDIDATO IN UN SOLO COLLEGIO UNINOMINALE E/O PLURINOMINALE 5.PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE Le firme sono raccolte entro Giovedi 5 Settembre 2024 presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, al piano terra del Palazzo Comunale, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30 e il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 16.45.

