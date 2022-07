Follonica, riconsegna tesserini venatori entro il 31 agosto

Follonica: In attesa dell’approvazione del nuovo calendario venatorio 2022 – 2023 per la regione Toscana, l’ufficio Caccia e Pesca del Comune di Follonica ricorda l’obbligo di riconsegnare entro il 31 agosto i tesserini venatori regionali cartacei della stagione di caccia 2021/22, oramai trascorsa. I tesserini vanno riconsegnati all'ufficio competente, in via Roma 47.



È possibile contattare l’ufficio ai seguenti riferimenti: telefono 0566 59014, 3482832971. Inoltre, si può fare riferimento all’indirizzo email dedicato: acaturelli@comune.follonica.gr.it I contatti sono disponibili anche sulla pagina web dell’ufficio: www.comune.follonica.gr.it/gli_uffici/caccia_pesca/.

Successivamente, saranno comunicate le modalità di ritiro dei tesserini cartacei per la nuova stagione venatoria. Si ricorda, ad ogni modo, che l’utilizzo del tesserino venatorio digitale di cui all’applicazione “TosCaccia” per dispositivi mobili, totalmente gratuita, sostituisce a tutti gli effetti la compilazione ed esonera dal ritiro e riconsegna del tesserino venatorio cartaceo, evitando pertanto eventuali file ed attese.