Follonica: Revocata l’ordinanza di divieto di balneazione temporaneo emessa lunedì 9 settembre

Con ordinanza n.26 del 11 settembre 2024, il sindaco Buoncristiani dispone la revoca dell’ordinanza n.25 del 9/09/2024, con la quale era stato disposto, nei giorni 9 e 10 settembre, il divieto di balneazione temporaneo nell’area omogenea individuata dalla Regione Toscana “IT 009053009A003 Marina Lungomare Italia”, e cioè nel tratto in corrispondenza tra via Po e via Cerboli, a seguito dell’evento meteo che si è registrato la notte tra il 8 e il 9 settembre.

Tale divieto era stato istituito a titolo cautelativo e precauzionale, in quanto era possibile che si fossero riversati in mare detriti e materiali di vario genere che avrebbero potuto rendere le acque non salubri e pertanto non idonee alla balneazione.

Il provvedimento di revoca del divieto di balneazione dell’area interessata dall’evento è stato adottato in data odierna anche in considerazione del fatto che ieri si sono anche conclusi i lavori di ripristino della linea di costa rovinata dalla mareggiata della notte tra il 8 e il 9 settembre, e che quindi non si evidenziano più situazioni che possano inficiare la balneabilità delle acque.