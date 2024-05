Follonica. Fratelli d’Italia presenta la propria lista a sostegno del civico Matteo Buoncristiani

Rossi, Minucci, Ottaviani: “Ecco la nostra squadra pronta, assieme a Matteo, a cambiare Follonica”



Follonica, Davanti a oltre 150 persone, nel corso della cena a sostegno della candidatura di Matteo Buoncristiani a sindaco di Follonica, si è tenuta venerdì sera in un noto locale della cittadina del golfo la presentazione della lista di Fratelli d’Italia: “Giorgia Meloni per Matteo Buoncristiani sindaco”, che appoggerà il giovane avvocato follonichese.





Presenti alla presentazione, l’Onorevole Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione, l’Onorevole Fabrizio Rossi, coordinatore regionale FDI-Toscana, Luca Minucci, presidente provinciale Fratelli d’Italia Grosseto e Agostino Ottaviani, presidente del locale circolo. Presenti in sala, oltre ai tantissimi sostenitori e militanti, anche molti amministratori locali provenienti da tutta la provincia, assieme ai candidati sindaci del centrodestra di Scarlino, Monica Faenzi, di Civitella-Paganico, Franco Rossi, di Piombino, Francesco Ferrari, di Monterotondo Marittimo, Ademaro Dei, e del candidato maremmano di Fratelli d’Italia alle prossime europee, Mario Pellegrini.





“La scelta di convergere su Matteo Buoncristiani, quale candidato sindaco civico di Follonica sostenuto da tutto il centrodestra unito – dicono Fabrizio Rossi, Luca Minucci e Agostino Ottaviani, - è stata da sempre fortemente caldeggiata e fortemente voluta dal nostro partito. In appoggio a Matteo, assieme alle altre liste delle forze politiche che lo sostengono, abbiamo presentato anche la nostra lista di Fratelli d’Italia. Persone preparate e competenti. Abbiamo messo in campo i nostri migliori dirigenti di partito, ma persone provenienti dal mondo economico, imprenditoriale e civile follonichese. Uomini e donne, preparate e competenti, pronte a mettersi a disposizione di tutta la città”. “Una candidatura, quella di Buoncristiani, che coniuga in modo ideale la nostra visione che abbiamo sul futuro di Follonica. Un progetto politico-amministrativo, che intende aprire la città verso un rilancio della stessa, in modo da sbloccarla da quello stato di ingessatura e stallo, che in decenni di governo da parte del Pd e della sinistra adesso si trova: una città sempre più impoverita d’idee, con servizi carenti, che necessita di un urgente rilancio. La nostra, è una lista composta da persone motivate, che hanno una forte voglia di cambiamento, pronte a correre per portare alla vittoria Matteo, Fratelli d’Italia e tutto il centrodestra”, concludono Rossi, Minucci e Ottaviani.





Questi i nominativi della lista Fratelli d’Italia Follonica:

Valentina Cunti, 26 anni, impiegata;

Danilo Baietti 31 anni, imprenditore;

Filippo Carpentiero, 22 anni, organizzatore eventi;

Lorena Ceccarelli, 50 anni, impiegata;

Iacopo Gaggioli, 34 anni, operaio chimico;

Marco Grassini 54, anni, impiegato;

Ilaria Lenzi, 45 anni, avvocato;

Marina Listorti, 23 anni, studentessa;

Sandro Marrini 59 anni, dipendente civile Carabinieri biodiversità;

Giuliani Anna, 27 anni, aiuto pizzaiolo;

Kristian Molia, 21 anni, artigiano edile;

Giovanna Pellegrino, 77 anni, pensionata;

Francesco Raffaele Putignano, anni 64, pensionato.

Iacopo Ricceri, 46 anni, imprenditore;

Giada Ristori, 48 anni, educatrice per l'infanzia;

Stefania Turini, 67 anni, insegnante.