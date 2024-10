Cronaca Meteo, Follonica: Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per domani, giovedì 3 ottobre 2 ottobre 2024

Follonica: Il Sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani ha emesso ordinanza n.27 del 2 ottobre 2024, con la quale si ordina la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i servizi educativi del Nido d’Infanzia, per la giornata di GIOVEDI 03 ottobre 2024.

Testo Ordinanza n.27 del 2 Ottobre 2024

"Considerato che si stanno verificando improvvise condizioni meteo avverse e che il sistema di allertamento della sala operativa della Protezione Civile della Regione Toscana ha diffuso un allerta meteo arancione per rischio idrogeologico per la giornata di domani giovedi 3 ottobre 2024 dalle ore 06 alle ore 20:00. Ritenuto necessario procedere, al fine di prevenire situazioni di pericolo e tutelare la pubblica incolumità degli alunni, degli insegnanti e del personale, alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale, ivi compreso il Nido d’ Infanzia. Visti gli artt.50 e 54 D.lgs. 267/2000.

ORDINA la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i servizi educativi del Nido d’Infanzia, per la giornata di GIOVEDI 03 ottobre 2024". Seguici



