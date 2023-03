Follonica abbraccia il 47° Rally Trofeo Maremma

Grande entusiasmo per l'evento motoristico che andrà in scena nei giorni 1 e 2 aprile 2023. Patron Santini a ruota libera, parla del futuro e del Maremma che merita tanto rispetto. Aperte le iscrizioni dal 2 marzo.

Follonica: Arriva il rally in riva al Golfo. Cresce l'entusiasmo per l'evento motoristico maremmano, autentico fiore all'occhiello della Maremma Corse 2.0.

Si riparte con grande determinazione dopo la grande delusione per la mancata conferma nell'Irccup, da parte dei massimi dirigenti, nonostante il grande successo tecnico e organizzativo con ben 157 iscritti al via. Si riparte con il 47° Trofeo Maremma che torna nella Coppa di Zona 6 (CRZ), si riparte con la voglia di fare bene come è abituata a fare la scuderia tirrenica, con in testa patron Paolo Santini, da tempo a lavoro per centrare un altro ennesimo grande successo tecnico e organizzativo.

La cittadina tirrenica sarà sicuramente grande protagonista, con il patron Santini che si esprime a ruota libera pensando soprattutto al futuro del Trofeo Maremma che quest'anno festeggia il suo 47° anno di vita.

Follonica ospiterà la partenza da piazza Domenico Guerrazzi, davanti alla storica gelateria Pagni, mentre in piazza XXV Aprile è ubicata la sede di partenza e di arrivo del “Maremma”.

Il Comune di Follonica grande protagonista, con il riordino notturno in piazza XXV Aprile. Patron Santini tiene a sottolineare e ringraziare per essere riusciti ad ottenere il parco assistenza nella zona di Mercatale.

Santini ringrazia l'Amministrazione Comunale, nonché il sindaco di Gavorrano per la prova speciale, ringrazia la popolazione di Ravi, il sindaco e la Polizia Municipale per il passaggio della prova speciale di Gavorrano. Il massimo organizzatore follonichese ringrazia l'Amministrazione Comunale di Scarlino per ospitare il riordino del mattino nel centro storico di Scarlino, quindi il riordino pomeridiano in piazza Agresti a Scarlino Scalo. Ringraziamenti anche all'Amministrazione Comunale di Massa Marittima per il passaggio sulle prove speciali di Tatti e Marsiliana, oltre a ringraziare anche la popolazione della frazione di Tatti per il passaggio dei concorrenti.

Santini dice grazie a tutte le Forze di Polizia per la collaborazione ed il servizio di sicurezza nel corso del rally tirrenico.

Un grande grazie da parte di Santini, a tutte le amministrazioni del territorio, ricordando che quest'anno il Trofeo Maremma è la quarta gara del CRZ.

Follonica, così torna ad essere la capitale dei motori, facendo la felicità degli organizzatori, ma soprattutto degli appassionati che da queste parti sono di palato sopraffino.

A Follonica, Fonderia 1 ex Ilva, sarà ubicata la sede della direzione gara e della sala stampa.





(foto Marco Ferretti)