Florovivaismo: Fdi, “Bene per toscana ddl delega governo”

Roma: "L'approvazione del Ddl delega sul florovivaismo da parte della maggioranza della Camera, rappresenta quanta e quale attenzione questo governo stia riservando ad asset strategici per il nostro Paese. Solo per quanto riguarda la nostra regione, la Toscana, si contano 10mila addetti nel settore florovivaistico, oltre 7mila ettari di terreno coltivati e più di 815 milioni di giro d'affari.

Il disegno di legge delega il governo ad adottare, su proposta del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, uno o più decreti legislativi con l’obiettivo di realizzare un quadro normativo coerente e organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, per porre rimedio a incertezza e a disomogeneità normativa. In attesa che il provvedimento passi all'esame del Senato, esprimiamo profonda soddisfazione per la valorizzazione che questo esecutivo sta garantendo, concretamente, ad un comparto essenziale per la Toscana". Lo scrivono, in una nota, il deputato e coordinatore regionale toscano Fabrizio Rossi e il deputato e membro della commissione Agricoltura di Fratelli d'Italia Chiara La Porta.