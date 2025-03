Attualità Fissata la data per il sorteggio dei posti barca di Porto S.Stefano 25 marzo 2025

Monte Argentario: Venerdì 28 marzo dalle ore 9,00 nella sala consiliare del Palazzo Municipale avranno luogo i sorteggi per l’assegnazione dei posti barca agli approdi della Darsena e della Pilarella di Porto Santo Stefano. Non è stata ancora fissata la data per i sorteggi relativi agli altri utenti che hanno fatto domanda per la catenaria di Porto Ercole. Seguici



