Fiorentina sempre più veloce Vincenzo Italiano convinto per grande stagione

Sempre più intenso il ritmo della preparazione a Moena, squadra pronta ad affrontare una stagione ad alto livello- Ambizioso Vincenzo Italiano che punta alla Champions-Ospite Marco Masini.



Moena: Solito grande pubblico di tifosi, un ritiro pieno di entusiasmo, con giocatori tra i tifosi e code per le maglie. Tribuna colma di sostenitori viola, per seguire l'allenamento mattutino, sfidando il caldo. Ambizione e asticella da alzare. Italiano guida il gruppo di chi vuole stupire ancora. Tra i giocatori incontriamo Castrovilli intenzionato a tornare molto presto, più forte di prima, qui-dice- c'è un entusiasmo incredibile.





Vincenzo Italiano e il sogno obiettivo Champions sprona e esce allo scoperto, la mia squadra dice senza mezzi termini è una squadra da Champions. Nel corso dell'allenamento mattutino movimenti precisi e richiami ai portieri. Italiano pungola i suoi e cita Gasperini. Anche oggi grande affluenza dei tifosi al Viola Village, in particolare al Fiorentina Store per l'acquisto delle magliette e la firma di autografi, sessione con Igor e Duncan. Intanto il Flamengo apre su Pulgar, mentre sul fronte arrivi in viola risale l'intesse per Bajrami che può ricoprire due ruoli. Ospite illustre il cantautore Marco Masini. “Ho visto un bel clima di allegria, rispetto all'anno scorso c'è un'altri clima.” Incontriamo Venuti, la concorrenza con Dodò, dice, mi stimola, lavoro molto per fare ricredere chi mi critica. Per il resto della giornata un continuo via vai al Viola Village, e poi una seconda seduta di allenamento, con molto pubblico. Ancora incerta la posizione di Milenkovic, mentre domani dovrebbe arrivare Dodò.