Fiorentina e Pro soccer lab: firmato l’accordo di affiliazione

La società neroverde nuovo punto di riferimento della Viola per la bassa Maremma



Castiglione della Pescaia: Una Pro soccer lab sempre più viola. Firmato l’accordo per l’affiliazione con l’ACF Fiorentina, che garantirà alla società maremmana un rapporto esclusivo con la squadra più importante della Toscana. Con la società del presidente Commisso, in realtà, il rapporto era ben saldo già da tempo, e solo negli ultimi sei mesi sono tre i ragazzi neroverdi che hanno preso la via di Firenze.

“Siamo davvero felici di poter ufficializzare l’affiliazione con quella che è a tutti gli effetti per noi la società più importante e di riferimento - ha spiegato Benedetta Mazzini, presidente della Pro soccer Lab -, mettendo le basi per una collaborazione sempre più solida. Il lavoro che facciamo costantemente vuole sì formare giovani calciatori ma, al tempo stesso, farli divertire e crescere nel rispetto delle regole, della sana alimentazione e dei principi sportivi. Con questo accordo vogliamo fare un ulteriore passo avanti e diventare, a tutti gli effetti, il punto di riferimento dell’ACF Fiorentina nella bassa Maremma”.

Grazie all’accordo la Pro soccer potrà aderire, quindi, al programma di affiliazione utilizzando il know how destinato allo staff tecnico che prevede un’attività differenziata in grado di soddisfare tutti i punti dell’attività di base e dell’attività giovanile agonistica, seguendo la stessa linea della società Viola per lo sviluppo e la crescita dei ragazzi. Questo anche grazie al personale della Fiorentina a disposizione per un rapporto di collaborazione costante finalizzato ad aggiornare e sviluppare i programmi di allenamento. La Pro soccer lab potrà usufruire anche di un portale web dedicato dal quale consultare e scaricare materiale didattico e formativo, oltre a video esplicativi predisposti dallo staff gigliato.

La collaborazione tra le due società si concretizzerà anche attraverso numerose attività tra le quali le visite periodiche da parte dello staff viola dell’area scouting, ma anche la possibilità di assistere ad allenamenti del settore giovanile della Fiorentina e la realizzazione, a fine stagione, di “coaches clinic” con formazione in aula e in campo che prevedano la partecipazione dei tecnici e delle squadre del settore giovanile della Fiorentina.

La Pro soccer lab, società sportiva con doppia sede a Castiglione della Pescaia e a Grosseto, apre quindi le porte del suo centro sportivo Casamorino ai colori viola. Per informazioni è possibile visitare il sito www.prosoccerlabit oppure chiamare il numero 338.3383418.