“Finanzia & friends per la pediatria”

Grosseto: Torna l’ennesimo evento organizzato da “Finanzia & Friends Team a.s.d.”, questa volta con la collaborazione del “Stabilimento Balneare Savoia Cavalleria”, ”Lux Events” e “La Peschiera”.



Si è svolto domenica 28 luglio, a Marina di Grosseto, presso la favolosa struttura del “Stabilimento Balneare Savoia Cavalleria”, con un’importante cornice di pubblico in visibilio, il concerto “FREDDIE MERCURY & QUEEN TRIBUTE NIGHT” che ha visto protagonista l’artista Emanuele Richiusa.

L’evento, totalmente in via sperimentale per il Team con il primo concerto organizzato, era mirato a raccogliere fondi per finanziare un importante progetto di Abio Grosseto Onlus a favore del Reparto Pediatria dell’Ospedale Misericordia di Grosseto.

Lo spettacolo, unito al grande lavoro sul territorio di Finanzia & Friends Team, ha permesso di donare al Reparto ben € 5.200,00.

Il ricavato della serata è stato devoluto, nella mattinata del 09 settembre, al progetto “Il bambino al centro” di Abio Grosseto Onlus che consiste nell’umanizzazione pittorica del nuovo reparto pediatrico e della neonatologia dell’ospedale di Grosseto.

Con questa importante somma di denaro Finanzia & Friends donerà la realizzazione dell’allestimento decorativo e del relativo arredamento di due camere di degenza per i piccoli pazienti del nuovo reparto pediatrico.

L’obiettivo è quello di rendere gli ambienti ospedalieri a misura di bambino, cercando di ridurre il trauma dell’ospedalizzazione e garantire una degenza serena per i piccoli ricoverati e i loro genitori.

Tutto ciò grazie anche al sostegno economico di diverse realtà locali alle quali la nostra Associazione rivolge il suo più sentito ringraziamento. In particolare, al Comandante del Reggimento “Savoia Cavalleria” (3°), Col. Roberto Forlani; Adriano Buccelli della Società Atletica Grosseto; Simone Marchetti di Allianz Agenzia di Grosseto; Pizzeria Mezzometro; Luca Pantani del Bagno Miramare; Laura Ciabatti della Ciabatti Legnami; Pietro Pimpinelli di Ecoteti; Salumificio Subissati; Ghiaccio H24 e Valter del Pastificio Dante di Campagnatico.

Finanzia & Friends Team a.s.d., grazie al Presidente Adriano Buccelli, è ormai una realtà consolidata nella beneficienza maremmana. Simbolo di garanzia grazie ai suoi fortunati eventi, specialmente per il legame speciale con il Reparto Pediatria dell’Ospedale Misericordia di Grosseto. Il Team non si ferma e già sta gettando le basi per i suoi eventi prossimi futuri…

Hanno presenziato alla cerimonia di consegna della donazione:

• il Vice Presidente Finanzia & Friends Team a.s.d., Avv. Andrea Coscarelli:””Anche questa volta Finanzia & Friends Team a.s.d. ha raggiunto il suo obiettivo lasciando un assegno di 5.200,00 euro che servirà per arredare le stanze del nuovo reparto di pediatria. Siamo riusciti a realizzare questo importante ulteriore traguardo per la struttura pediatrica, ringraziando la gentile disponibilità del Comandante del Reggimento Savoia Cavalleria 3° che ha consentito l’utilizzo del loro lido balneare ospitandoci per la bellissima serata di musica e beneficienza. Ringrazio l’organizzazione dell’evento da parte di Francesco, Stefano e Umberto che sono la vera forza motrice di Finanzia & Friends Team a.s.d. ed il numeroso pubblico intervenuto alla serata.””

• Il Comandante del Reggimento “Savoia Cavalleria” (3°), Col. Roberto Forlani:””Il Savoia è orgoglioso di aver potuto collaborare con la realtà di Finanzia & Friends allo scopo di supportare l’encomiabile opera del reparto pediatria dell’ospedale di Grosseto. E’ stato un evento che ha dimostrato la bontà della gente e l’elevata partecipazione alla splendida iniziativa di cui Finanzia & Friends si è resa partecipe e che continua a sviluppare conscia dell’importante ruolo. Speriamo in futuro di rinnovare la collaborazione e di continuare a sostenere il nobile operato di Finanzia & Friends in nuove iniziative che sappiamo troveranno il favore e la convinta partecipazione di sempre più persone.””