Fiera del disco a Aurelia Antica: musica, fumetti, videogiochi, figurine e Subbuteo

Da venerdì 10 a domenica 12 febbraio al centro commerciale l'evento di “Fumetti e dintorni”



Grosseto: Un intero weekend dedicato agli appassionati e ai collezionisti di musica, fumetti, videogiochi, figurine e Subbuteo. A Aurelia Antica Shopping Center torna la Fiera del disco: l'appuntamento è da venerdì 10 a domenica 12 febbraio.

Per tre giorni, nell'orario di apertura, la galleria del centro commerciale di Grosseto ospiterà decine di stand carichi di “meraviglie”. L'evento è organizzato dall'associazione “Fumetti e dintorni” (per informazioni: www.fumettiedintorni.it) che da anni porta la fiera in giro per l'Italia con grande successo, Aurelia Antica compresa, dove è ormai diventato un appuntamento fisso particolarmente atteso dal pubblico. Ce ne sarà per tutti i gusti: dischi e fumetti da collezione, vinili e cd, dvd e videogiochi, figurine e squadre di Subbuteo. Durante la fiera sarà possibile acquistare, ma anche vendere o semplicemente far valutare dagli esperti i vecchi dischi, fumetti e vinili che i collezionisti vorranno portare con sé.

«Gli appassionati e i collezionisti – spiegano gli organizzatori di "Fumetti e dintorni" – potranno trovare esperti dai quali acquistare o vendere i propri vecchi dischi e fumetti. Ma non solo: possono portarli semplicemente per farli valutare e scoprire se magari hanno in casa un piccolo tesoro. Alla fiera si può trovare davvero di tutto: dischi in vinile e cd degli interpreti più celebri, di ogni genere. Dal rock al jazz, soul, swing, musica dagli anni 60 ai 90 e persino le sigle dei cartoni animati più famosi, le musiche delle pubblicità e le più belle colonne sonore dei film. E poi fumetti da collezione come Tex, Zagor, Diabolik, l'Uomo Ragno, Topolino e Dylan Dog, ma anche le uscite più recenti».