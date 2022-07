Feste di fine anno agli asili nido comunali

Monte Argentario: Si sono tenute nei giorni scorsi le tradizionali feste di fino anno educativo agli asili nido comunali dell’Argentario. Tanti i genitori ed i bambini che hanno partecipato entusiasti ai due ricevimenti organizzati dalle educatrici e dal personale delle due strutture, gestite per conto del Comune da Esperia srl con il brand “Crescere Insieme”.



Sono stati momenti di allegria e di ritrovata socialità tra grandi e piccoli dopo l’interruzione dovuta all’emergenza Covid, ma anche l’occasione per raccontare un anno di attività, per consegnare ai genitori il libro-raccoglitore con tutti i lavoretti realizzati dai piccoli e per salutare i più grandi che hanno frequentato l’ultimo anno, a loro è stato consegnato il diploma che simbolicamente rappresenta il passaggio dal nido alla scuola dell’infanzia.

Anche il sindaco Francesco Borghini e gli assessori Mirko Costaglione e Katia Bianchi hanno partecipato. Il sindaco, in particolare, ha ringraziato e rivolto espressioni di grande apprezzamento verso il personale tutto che si prende cura dei bambini e mantiene il servizio a livelli di vera eccellenza. Apprezzamento dimostrato anche dalle famiglie che sempre più numerose chiedono di iscrivere i bambini agli asili nido comunali. Le domande pervenute a seguito dell’ultimo bando emanato dall’Amministrazione comunale superano di gran lunga i posti disponibili.





Alcuni dati: a Porto Ercole Asilo “Pollicino” hanno frequentato 12 bambini di cui 9 andranno alla scuola d’infanzia nel prossimo anno scolastico. Le educatrici sono Diana Bianciardi e Francesca Perillo; ausiliaria Daniela Loffredo.

Alla “Tana degli orsetti” del Pozzarello hanno frequentato 50 bambini di cui 20 andranno alla scuola d' infanzia. Educatrici: Federica Alocci , Valeria Bagnoli, Cinzia Bergamaschi, M. Chiara Detti , Sabina Doganieri, Francesca Pignatelli, Elena Trane, Giuditta Zazza. Ausiliaria Giuliana Loffredo. Cuoca Cristiana Galatolo. Coordinatrice gestionale di entrambi i nidi è Sandra Governi.