Festambiente: il 9 luglio i Quartiere Coffee, Tonino Carotone, Mellow Mood e ospiti speciali

Rispescia: Il 9 agosto, il palco di Festambiente si accenderà per una serata memorabile, promettendo un mix esplosivo di ritmi e melodie che celebrano la musica contemporanea. A partire dalle 22.30, i Quartiere Coffee porteranno on stage un eclettico gruppo di ospiti per festeggiare i loro primi vent’anni di carriera con un evento straordinario. Una celebrazione che segna un importante traguardo nella storia della band e promette di essere una serata indimenticabile per tutti i fan e gli appassionati di musica reggae. Tra gli ospiti, nomi illustri della scena musicale italiana e internazionale: Mellow Mood, con il loro reggae vibrante e le vibrazioni positive che solo loro sanno creare; Tonino Carotone, l'iconico cantautore dal carisma travolgente che ha conquistato generazioni con le sue canzoni dal profondo significato sociale; La Luna, band che mescola sapientemente sonorità rock e pop in un mix irresistibile di energia e creatività; I Matti delle Giuncaie, famosi per il loro sound unico che mescola folk, rock e influenze mediterranee.



Durante la serata, sotto il cielo di Festambiente si esibiranno anche il produttore Ciro "Princevibe" Pisanelli, che suonerà dal vivo, regalando al pubblico un'esperienza musicale unica; Don Trais (Shafy Click) ed Erotic Café, due talentuosi musicisti maremmani che porteranno energia e talento con una performance all’insegna della musica e dell’amicizia. Per l'occasione, prenderà addirittura forma una band inedita con coriste e molti musicisti che si alterneranno sul palco per garantire varietà musicale e uno spettacolo indimenticabile.

Il festival nazionale di Legambiente, conosciuto e riconosciuto per il suo impegno verso la sostenibilità e l'ambiente, diventa così non solo il palcoscenico di grandi artisti, ma anche l’occasione giusta per riflettere su temi cruciali attraverso la potenza emotiva della musica. L'evento-spettacolo rappresenta un'opportunità unica per il pubblico di immergersi in un'atmosfera vibrante, in cui la musica diventa veicolo di messaggi sociali, unendo artisti e spettatori in un'unica esperienza collettiva.

"Siamo enormemente entusiasti – ha dichiarato Angelo Gentili, coordinatore di Festambiente e componente della segreteria nazionale di Legambiente - di annunciare che Festambiente 2024 ospiterà un evento straordinario per il nostro territorio, per la musica, l'arte e la sinergia con la battaglia ambientalista. Il 9 agosto, avremo l'onore di avere sul nostro palco artisti di grande calibro come i Quartiere Coffee, Mellow Mood e Tonino Carotone, insieme a molti altri talenti. Una serata che, oltre ad essere l’occasione per festeggiare la musica e i vent'anni di carriera dei Quartiere Coffee, permetterà alle partecipanti e ai partecipanti di riflettere sulla necessità di un impegno concreto per il nostro pianeta. A Festambiente, la musica diventa veicolo di cambiamento e unione, esattamente come la musica dei nostri compagni di strada.”

Come ormai da tradizione, l'ingresso sarà gratuito. Per saperne di più: www.festambiente.it.

Festambiente è uno degli eventi più attesi dell’estate italiana. Organizzato da Legambiente, il festival si svolge ogni anno in Maremma e celebra la sostenibilità ambientale, la cultura e l’intrattenimento attraverso una serie di iniziative che spaziano dalla musica ai laboratori, passando per conferenze e attività all’aperto. Il festival offre un programma ricco e variegato, tra concerti di artisti di fama nazionale, spettacoli teatrali, proiezioni di film e documentari, e incontri con esperti del settore ambientale. Spazio anche alla ristorazione biologica e a km zero e alle attività per i più piccoli. Grazie a misure come l’utilizzo di energie rinnovabili, la raccolta differenziata e la promozione di pratiche sostenibili, il festival rappresenta un modello virtuoso capace di coniugare divertimento, approfondimento e rispetto per l’ambiente.