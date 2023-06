Cronaca Festa della Repubblica. Consegnate in Prefettura tutte le onorificenze. Vedi le foto 2 giugno 2023

2 giugno 2023 449

Franco Ferretti Vedi il nostro filmato esclusivo Grosseto: Stamattina il palazzo della Prefettura in piazza Fratelli Rosselli si è vestita a festa per celebrare il 2 Giugno, Festa della Repubblica. Davanti al palazzo del Governo erano schierate in alta uniforme tutte le Forze Armate, assieme ai gonfaloni dei vari comuni della provincia di Grosseto.

Molti i sindaci presenti assieme alle autorità, con il Questore di Grosseto, Antonio Mannoni, i comandanti provinciali di tutte le Forze Armate, e i parlamentari eletti nella circoscrizione a partire dai Deputati, Fabrizio Rossi e Marco Simiani. Nel corso della cerimonia, che è iniziata con la cerimonia dell’alza bandiera e la lettura da parte della giovane studentessa, Elena Monti del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi il discorso di ringraziamento da parte del Prefetto di Grosseto, Paola Berardino.

Successivamente sono state consegnate nel “salone degli specchi” del palazzo del Governo le varie onorificenze e due Medaglie d’onore in ricordo dei militari italiani ex-internati durante la Seconda guerra Mondiale. La consegna è avvenuta da parte del Prefetto Berardino, con le consegna ai familiari di Bruno Cavanna e Ferruccio Ferri.



Un particolare riconoscimento è stato attribuito alla sorella Franca Caporali Vaglio, Infermiera volontaria della Croce rossa sin dal 1959, e insignita della medaglia “Florence Nightingale”. Queste le onorificenze: Claudio Fantoni, responsabile operativo e commerciale della società Battistolli Spa. Lucia Giustarini, funzionario in pensione del Ministero presso l’Archivio di Stato. Pietro Grandini, imprenditore. Manuele Langone, Maresciallo capo sottufficiale Guardia di finanza. Cesira Nencioni, dirigente medico Direttore UOC malattie infettive ospedale Misericordia di Grosseto. Stefano Pacini, Comandante polizia provinciale. Stefano Poli, dirigente in pensione Ente nazionale idrocarburi. Angelo Soldatini, insegnante, rettore Società dei terzieri massetani. Giuseppe Adinolfi, Colonnello dell’Arma dei carabinieri, comandante provinciale di Grosseto. Gabriella Papponi Morelli, dirigente scolastico in pensione, presidente della Fondazione Polo universitario grossetano. Domenico Ponziani, dirigente superiore della Polizia di Stato in pensione, ex Questore di Grosseto.



