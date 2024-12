Festa dell'Immacolata nella Viterbo Sotterranea. Visite guidate e degustazioni non-stop

Viterbo: Per la Festa dell'Immacolata la Viterbo Sotterranea rimane aperta per accogliere tutti i visitatori. In programma visite guidate alla Viterbo Underground ed alla città medievale. La Viterbo Sotterranea, la cui porta d'ingresso si trova presso Tesori d'Etruria, nella suggestiva Piazza della Morte, è visitabile a partire dalle 10:00 fino alle 20:00. Sempre presso il punto turistico di Tesori d'Etruria proseguono le degustazioni gratuite dei prodotti tipici della terra etrusca: diverse golosità e prelibatezze da assaggiare e scoprire per grandi e piccoli. Inoltre, per rendere speciale la visita alla Viterbo Underground, per i bambini sono disponibili i memo-game creati appositamente dalla Viterbo Sotterranea in modo da presentare, divertendosi, i magici luoghi dove è vissuto l'antico e sapiente popolo degli Etruschi.

In occasione delle imminenti festività natalizie, la Viterbo Sotterranea si veste anche a festa e dà vita ad una scintillante mostra di monili e riproduzioni di gioielli etruschi. Bracciali, collane, orecchini e diversi monili, prodotti artigianalmente e fedeli ai modelli dell'antica arte etrusca, saranno in esposizione a partire dal giorno dell'Immacolata e per tutte le festività Natalizie. Lo staff di Tesori di Etruria sarà a disposizione dei visitatori per raccontare i metodi di lavorazione, i materiali utilizzati e le curiosità dei monili in mostra.

Da segnalare che si può partecipare anche agli emozionanti Tour Medievali per scoprire la storia, i segreti e le magie dell’antica etrusca e medioevale. Esperte guide turistiche della Provincia di Viterbo vi condurranno nel delizioso centro storico della città svelando interessanti storie, singolari aneddoti e simpatiche curiosità.

Infine, da non perdere, la visita al Museo Storico-Didattico dei Cavalieri Templari ed ai nuovi percorsi underground. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: Tesori d'Etruria, Piazza della Morte, 1. Tel. 3388618856 0761.220851