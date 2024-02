Cultura Fervono i preparativi per “Gran Galà with the Stars” 12 febbraio 2024

Grosseto: Domenica 24 marzo alle ore 18.00 presso il Teatro Moderno di Grosseto andrà in scena “Gran Galà with the Stars”, un evento prestigioso ed unico nel quale si esibiranno i massimi esponenti della danza internazionale. Si tratta di uno spettacolo di danza classica e contemporanea con accenni della cultura HipHop che nasce dall’idea di Debora Ferretti, direttrice, organizzatrice ed insegnante di danza con esperienza trentennale che da molti anni crea eventi volti a dare vere opportunità ai giovani studenti. Sul palco, infatti, oltre alle Star internazionali si esibiranno alcuni allievi semiprofessionisti selezionati dalle Accademie più prestigiose d’Europa e nuovi talenti esordienti individuati tra le scuole di danza della Toscana.

Sul palco si alterneranno tanti grandi artisti come Fumi Kaneko e Vadim Muntagirov - Principal Dancers del Royal Ballet di Londra, Elisa Carrillo Cabrera e Mikhail Kaniski Principal - Dancers da Staats Ballet Opera di Berlino, Maia Makhateli Principal Dancer del Dutch - National Ballet dell’Olanda, il danzatore free lance Luca D’Amato, Nnamdi Nwagwu danzatore e coreografo free lance, Viengsay Valdés - Direttrice e Principal Dancer del Balletto Nazionale di Cuba, Anyelo Gonzalez Montero Principal - Dancer del Balletto Nazionale di Cuba. Accompagnerà un Pas de deux di Mrs Valdés e Mr Gonzalez il pianista di calibro internazionale Marcos Madrigal. E per finire, nel foyer del Teatro sarà allestita una mostra di costumi realizzati da Serena Fusai, sarta di alcune tra le più famose Compagnie di Balletto a livello Internazionale come l’English National Ballet. L’evento è patrocinato da Regione Toscana, Città di Grosseto, Città di Follonica, Comune di Castiglione della Pescaia. Per richiedere i biglietti scrivere a info@eventibydeboraferretti.com o su Whatsapp al n. 351 5011809 Seguici



