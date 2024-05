On. Rossi (FDI): "Aggressione a studenti AU figlia clima d'odio. E sinistra tace"

Pisa: "Non tollereremo mai l'odio e gli atteggiamenti violenti che purtroppo, nelle ultime ore, hanno inquinato il clima all'Università di Pisa che bene ha fatto ad attivarsi immediatamente per acquisire tutti gli elementi necessari per fare luce sull'aggressione denunciata da alcuni esponenti di Azione Universitaria. Nel prendere atto del silenzio assordante della sinistra su quanto accaduto, condanniamo con forza e in modo assoluto una violenza che ha l'amaro sapore di anni cupi vissuti dal nostro Paese.



Grazie al prefetto di Pisa Maria Luisa D'Alessandro che, questa mattina, ha garantito al collega deputato Alessandro Amorese, al consigliere regionale della Toscana Diego Petrucci e agli altri esponenti di Fratelli d'Italia presenti all'incontro la massima attenzione all'incolumità fisica di tutti gli studenti universitari. A poche ore dall'episodio, il nostro partito ha dimostrato che non solo le istituzioni ci sono, ma che non lascia soli gli studenti, dei quali difenderemo sempre il diritto di parola.

Un clima di odio simile stride nettamente con l'alto momento al quale abbiamo assistito a Pescara, durante la conferenza programmatica di FdI, quando la seconda carica dello Stato Ignazio La Russa ha omaggiato Enrico Berlinguer, tributandogli insieme all'intera platea una standing ovation al cospetto di sua figlia Bianca, portando avanti così l'omaggio che Giorgio Almirante portò al suo feretro 40 anni fa. Una certa sinistra avrebbe il dovere di dissociarsi da qualsiasi forma di prevaricazione e violenza. Evidentemente è più importante proseguire la campagna elettorale in silenzio". Lo scrive, in una nota, il deputato e coordinatore regionale toscano di Fratelli d'Italia Fabrizio Rossi.