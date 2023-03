Attualità Fascia costiera: dalla Regione in arrivo 200mila euro per Capalbio 23 marzo 2023

Redazione I finanziamenti serviranno agli interventi di manutenzione straordinaria nella zona di Macchiatonda

Capalbio: Approvato il primo stralcio del Documento operativo per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera 2023. La Regione Toscana ha stanziato per il litorale capalbiese un finanziamento di 200mila euro. “Esprimiamo massima soddisfazione – commentano Gianfranco Chelini, sindaco del Comune di Capalbio, e Marzia Stefani, assessore con delega ai Lavori pubblici – per i finanziamenti disposti dalla Regione a beneficio del nostro territorio. I fondi saranno utilizzati per compiere le operazioni di manutenzione straordinaria della zona di Macchiatonda, uno dei luoghi più emblematici della costa capalbiese e del turismo che ne deriva. Per questa ragione la nostra amministrazione ringrazia la Regione, consapevole che la tutela della fascia costiera sia un obiettivo fondamentale”.

