Fare Grosseto chiede più ascolto verso i lavoratori

Grosseto: "FARE GROSSETO vuole dire anche la sua, con un suo pensiero a livello Nazionale, dove naturalmente a farne le spese sono i nostri cittadini che lavorano ogni giorno onestamente. Molte, troppe volte nella nostra amata Italia capitano fatti curiosi, inspiegabili, quando i nostri Politici decidono di aumentare i loro stipendi, e parliamo di aumenti anche di migliaia di Euro al mese, i nostri Politici sono tutti d'accordo, e se i cittadini si indignano, poco importa.

Al contrario, invece per aumentare di qualche decina di Euro gli stipendi del lavoratori, i nostri costosi Politici, non solo non riescono mai a trovare un accordo condiviso, nonostante si tratti di pochi spiccioli, ma il bello che passano mesi o addirittura anni, prima che vengano erogati naturalmente parliamo di elemosine che mortificano. Credo che non serve aggiungere altro, se non di avere più rispetto verso le nostre famiglie", conclude il Presidente Matteo Di Marzo.