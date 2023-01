Ambiente Evento pubblico per riapertura Itinerario Cala di Forno nel Parco della Maremma 20 gennaio 2023

20 gennaio 2023 162

162

Redazione Domenica 29 gennaio riapre l’itinerario A4 del Parco della Maremma. Inaugurazione pubblica alla presenza delle autorità e trekking fino a Cala di Forno. Alberese: E’ fissata per Domenica 29 gennaio la riapertura di uno dei più suggestivi ed apprezzati itinerari del Parco della Maremma, quello che collega Marina di Alberese alla bellissima spiaggia di Cala di Forno. Sarà un evento aperto a tutti, una passeggiata collettiva che partirà da Marina di Alberese per arrivare alla spiaggia di Cala di Forno, attraversando la Pineta Granducale, la spiaggia di Collelungo e i bellissimi boschi che si affacciano a picco sulla spiaggia di Cala Rossa. Luoghi magici e protetti, che potranno nuovamente svelarsi ai visitatori del Parco. Attesa la presenza del Presidente della Regione Eugenio Giani e degli Assessori regionali all’ambiente Monia Monni, e al turismo Leonardo Marras. Dopo l’annuncio delle scorse settimane, il Parco ha affidato e concluso i lavori di ripristino e pulitura dei sentieri, in modo da garantire la fruibilità in sicurezza di tutti i luoghi. “Restituiamo alla collettività un tratto di costa tra i più suggestivi della Toscana - afferma il Presidente del Parco Simone Rusci -, un luogo simbolo della Maremma”. Indispensabile per questo traguardo è stata la collaborazione delle proprietà attraversate dal percorso: quella storica, di Antonella Vivarelli Colonna, e la nuova proprietà di Cala di Forno, del patron di PRADA Patrizio Bertelli. Le due proprietà hanno firmato con il Parco convenzioni a titolo gratuito, dimostrando una fattiva e ritrovata sinergia con l’Ente. La spiaggia di Cala di Forno è un piccolo fazzoletto di sabbia incastonato tra le colline boscate tra Talamone e Collelungo. Poco meno di un ettaro affacciato su un mare cristallino che nulla ha da invidiare alle mete più esotiche. Un luogo visitabile solo attraverso l’itinerario del Parco e per questo rimasto selvaggio e incontaminato. Alle sue spalle solo l’antico edificio della dogana e gli sterminati boschi di lecci delle colline dell’Uccellina. “Era un evento atteso ormai da quattro anni - ha commentato il presidente della Regione Eugenio Giani - e sono davvero felice che finalmente, dopo la conclusione a tempo di record dei lavori condotti dal Parco della Maremma, sia possibile rendere nuovamente fruibile uno degli angoli più suggestivi della costa maremmana. Grazie all'opera promossa dal presidente Rusci tra pochi giorni chiunque voglia potrà godere dello spettacolo naturale e paesaggistico di una delle spiagge più belle che la costa toscana può offrire”.

Saranno possibili due diverse possibilità di visita:

1) Itinerario A4. Partenza dalla località Pinottolaio, attraversamento della Pineta Granducale, percorso lungo il canale di bonifica, salita alla torre di Collelungo, percorso al di sopra della scogliera tra Collellungo e Cala di Forno. Lunghezza: 9.00 chilometri (18.00 chilometri complessivi) Durata circa sei ore complessive Difficoltà: media

2) Itinerario A4 breve. Partenza da Marina di Alberese, attraversamento della Pineta Granducale lungo la strada della Pinastrellaia, salita alla torre di Collelungo, percorso al di sopra della scogliera tra Collellungo e Cala di Forno. Lunghezza: 7.50 chilometri (15 chilometri complessivi) Durata : circa cinque ore complessive Difficoltà: media

Il programma della giornata: ore 9.00 ritrovo dei partecipanti a Marina di Alberese; ore 9.30 taglio del nastro e partenza del trekking lungo il percorso “breve”; ore 12.00 saluto delle autorità a Cala di Forno; rientro dei partecipanti entro le ore 16.00 L’evento inaugurale è gratuito. E’ necessaria la prenotazione contattando il centro visite dal lunedì alla domenica dalle 8.30 alle 13.30 telefono 0564/393238 o tramite mail all’indirizzo centrovisite@parco-maremma.it

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Ambiente Evento pubblico per riapertura Itinerario Cala di Forno nel Parco della Maremma Evento pubblico per riapertura Itinerario Cala di Forno nel Parco della Maremma 2023-01-20T09:51:00+01:00 749 it Domenica 29 gennaio riapre l’itinerario A4 del Parco della Maremma. Inaugurazione pubblica alla presenza delle autorità e trekking fino a Cala di Forno. PT4M /media/images/CALA-DI-FORNO-2.jpg /media/images/thumbs/x600-CALA-DI-FORNO-2.jpg Maremma News Grosseto, Fri, 20 Jan 2023 09:51:00 GMT