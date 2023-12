Evento di Natale con Banca Tema al Teatro degli Industri

Presentata in anteprima l’opera digitale Symbiotica di Giuseppe Lo Schiavo. Consegnate 30 borse di studio e 21 bonus bebè

Grosseto: Si è tenuto ieri al Teatro degli Industri di Grosseto l’evento natalizio organizzato da Banca Tema. La serata si è aperta con la presentazione in anteprima dell’opera digitale Symbiotica creata per Banca Tema dall’artista Giuseppe Lo Schiavo, in arte GLOS, anche lui presente in teatro.

Il titolo deriva dalla parola greca ‘symbiosis’, che significa ‘vivere insieme’. L’opera è un video di animazione digitale della durata di tre minuti, che rappresenta l'intrecciarsi delle relazioni che costituiscono la base dell'esistenza umana, che sono una metafora delle stesse connessioni che Banca Tema crea sul proprio territorio, promuovendo cooperazione, innovazione e crescita.

Giuseppe Lo Schiavo è uno dei nomi attualmente più quotati nel settore dell’arte digitale a livello nazionale e internazionale e ha realizzato quest’opera in esclusiva per Banca Tema.

‘Abbiamo conosciuto le opere di Giuseppe Lo Schiavo tramite il nostro socio Alessandro Corina, giovane interior designer grossetano e curatore della mostra Design, Funzione, Arte volta alla valorizzazione del bene comune attraverso la creatività’ dichiara il direttore generale di Banca Tema Fabio Becherini ‘Le creazioni di GLOS ci hanno colpito per la loro innovazione e per il loro significato simbolico e abbiamo deciso ‘in simbiosi’ di commissionare un’opera originale che raccontasse l’impegno della nostra Banca per il territorio e il valore delle relazioni’.

Dal 19 dicembre l’opera sarà esposta presso il Polo Culturale Pietro Aldi a Saturnia, in un ambiente appositamente progettato per apprezzarne al meglio le caratteristiche innovative e le suggestioni emotive.

Al termine della proiezione dell’opera, sono state consegnate 30 borse di studio agli studenti più meritevoli e 21 bonus bebè per i soci che sono diventati genitori nel corso dell’anno.

Per i premi al merito scolastico, tutti i vincitori hanno ricevuto un riconoscimento in denaro e una pergamena in ricordo della giornata.

Anche ai neo genitori Banca Tema ha donato un contributo di augurio per il nuovo nato, per iniziare a costruire insieme il futuro del piccolo, insieme ad un ricordo simbolico della serata.

Presenti alla cerimonia il presidente Francesco Carri, alcuni consiglieri di Banca Tema e il direttore generale Fabio Becherini, i quali si sono complimentati con tutti i premiati.

Ai neo diplomati e laureati hanno ricordato quanto sia importante l’impegno profuso negli studi per diventare cittadini attivi e consapevoli e ottenere i migliori risultati in campo professionale. Alle famiglie hanno rivolto un augurio speciale per i nuovi nati.

“Poter condividere oggi con i nostri studenti più meritevoli la gioia per i risultati ottenuti, è per noi una grande soddisfazione che ci fa riscoprire il valore della comunità” ha dichiarato il presidente Francesco Carri “Anche quest’anno abbiamo rinnovato la nostra vicinanza a famiglie e imprese. In un contesto economico che continua ad essere instabile, Banca Tema è presente e sostiene ogni giorno lo sviluppo del territorio. Oggi abbiamo avuto anche il piacere di incontrare le giovani famiglie dei nostri soci a cui auguriamo un futuro di serenità”.

“Investiamo nella formazione dei nostri giovani con orgoglio e soddisfazione” ha aggiunto il direttore Fabio Becherini “Siamo consapevoli dell’importanza delle competenze acquisite nel percorso di studi per il futuro professionale di ognuno, per questo ogni anno rinnoviamo il sostegno agli studenti e alle loro famiglie, per accompagnarli nella crescita ed incoraggiarli a realizzare le proprie ambizioni. Così come siamo in grado di supportare i neo genitori con prodotti dedicati alla tutela dei risparmi destinati ai propri figli”.

La serata, condotta dal giornalista Carlo Sestini, è proseguita con la presentazione del docufilm ‘Laudato Creato’ scritto e diretto da Virginia Barrett, presente in sala, la quale ha consegnato un riconoscimento a Banca Tema per il sostegno ricevuto. L’opera cinematografica, che si ispira all’enciclica ‘Laudato si’’ di Papa Francesco e ha come tema la cura del creato e dell’ambiente, ha visto la partecipazione di numerosi artisti e professionisti locali ed è stata girata in parte anche a Grosseto.

A seguire, l’attore e regista Fabio Cicaloni ha emozionato il pubblico presente in sala con una performance teatrale di ispirazione natalizia.

L’incontro si è concluso con un momento conviviale presso la Sala Eden.

Di seguito l’elenco dei premiati per il merito scolastico: Federico Baccheschi, Federico Baglioni, Isadora Batini, Eleonora Bisti, Cristina Brusa, Andrea Cariati, Martina Catani, Elena del Buono, Lorenzo Ferrari, Matteo Gabelli, Annalisa Gaggioli, Emma Galluzzi, Viola Giannerini, Cristina Inchingolo, Cecilia Manca, Lucrezia Maria Mensi, Dario Migliaccio, Chiara Nurchi, Martina Palmaverdi, Simone Palombo, Sara Parisi, Mattia Piccini, Maria Teresa Pieraccini, Asia Poscia, Samuele Raffaelli, Sofia Rasi, Samuele Rossi, Stefano Rossi, Silvia Sordini, Edoardo Vaselli.