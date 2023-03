Sport Europei under 23 di baseball: Sireus, Artitzu e Pasquini vestono l’azzurro 7 marzo 2023

Redazione Il raduno della nazionale si terrà dal 20 al 24 marzo agli stadi Simone Scarpelli e Roberto Jannella di Grosseto

Grosseto: Mattia Sireus, Marco Artitzu e Maor Pasquini Sweed del Big Mat Bsc sono stati convocati per il raduno azzurro che si terrà dal 20 al 24 marzo, negli stadi Simone Scarpelli e Roberto Jannella di Grosseto. Agli ordini del manager Alberto D’Auria, si svolgerà la preparazione in vista degli Europei under 23 di Vienna. “Siamo davvero soddisfatti – commenta Massimo Ceciarini, presidente del Big Mat Bsc Grosseto – della convocazione dei nostri ragazzi. Ogni anno, alla luce degli ottimi risultati che otteniamo nei vari campionati di categoria e delle tante convocazioni in nazionale che gli atleti biancorossi ricevono, la nostra strategia di investire e di credere sui giovani si rivela sempre più corretta e vincente. Colgo l’occasione per ringraziare i tanti manager, coach e dirigenti che grazie al loro lavoro e impegno rendono la nostra società sempre più protagonista sia nel baseball che nel softball”.

