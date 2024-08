Estate 2024 al Teatro delle rocce, i prossimi appuntamenti

5 agosto Paolo Crepet, 23 agosto Francesco De Gregori. A cura della LEG Live Emotion Group in collaborazione con il Comune di Gavorrano, il Parco Minerario. Prevendite su TicketOne



Gavorrano: Sara' lunedi' prossimo 5 agosto, il secondo appuntamento con i grandi spettacoli nella prestigiosa location di Gavorrano (GR): sul palco del Teatro delle Rocce salira' Paolo Crepet con il suo incontro/spettacolo Mordere il Cielo.

L'ultimo appuntamento della manifestazione e' previsto il 23 agosto con Francesco De Gregori. Eventi ideati ed organizzati da LEG Live Emotion Group in collaborazione con il Comune di Gavorrano, il Parco Minerario.

Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, educatore, dopo il successo di ‘Prendetevi la luna’ nella passata stagione - che ha registrato sold out in tutte le tappe - torna in scena con la conferenza spettacolo dedicata al suo ultimo libro che uscira’ prima dell’estate. Con lo spettacolo conferenza Mordere il Cielo salirà sul palco del teatro delle Rocce il 5 agosto. Così Crepet presenta il suo spettacolo: «Inutile negarlo, girarci attorno. Viviamo tra nuove guerre, migrazioni di massa, povertà che si ammassano nelle grandi città, vecchie e nuove droghe dilagano, ansie e angosce trovano inusuete espressività. Come se un’antica cicatrice interiore fosse tornata a condizionare il tempo presente. Eppure molti continuano a cercare, forse proprio perché l’eclissi della ragione coglie un’umanità sempre più smarrita. Proprio adesso che una parte del pianeta pensava di aver conosciuto benessere e allungamento della vita, mi chiedo dove siano andate a finire le nostre emozioni, perché in tanti tendono a relegarsi in una solitudine che accomuna giovani e adulti, vecchi e bambini. Siamo all’età dell’insensibilità? Il rischio c’è ed è sempre più forte. Occorre parlare di questa potenziale eclissi di una parte della nostra sfera emotiva, le complicità e le omissioni che tendono a tradire l’identità più profonda di ogni essere umano. Per tornare a “mordere il cielo” occorre ritrovare il coraggio di nuove eresie, rinnovare ribellioni per inseguire le nostre unicità, diffidando di quella grigia normalità dietro la quale si nasconde il sinistro rumore della neutralizzazione dell’anima»

Francesco De Gregori annuncia proprio oggi il suo tour nazionale , quella al Teatro delle Rocce il 23 agosto sara’ una delle tappe dell’attesissimo tour. A distanza di oltre 2 anni dall’ultimo tour solista, questa estate De Gregori tornerà in concerto con la sua band per più di 20 date, portando la sua musica in tutta la penisola. Sul palco, il cantautore romano proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla.

Aprirà i concerti Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour del cantautore romano, la prima volta nel 1993.

