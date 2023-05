Esordienti 2011: Pro soccer in finale contro la Lazio al Torneo Città di Arezzo

Roma, Empoli, Lazio, Perugia e Cesena tra le società professionistiche under 12 che hanno partecipato Pietro Picardi premiato come miglior giocatore del Torneo

Grosseto: Un cammino molto importante quello degli Esordienti 2011 della Pro soccer lab al Torneo Città di Arezzo, che hanno affrontato e battuto squadre dilettantistiche e professionistiche approdando in finale contro la Lazio, dove hanno perso con onore 1-0 mostrando un ottimo calcio.

“Siamo orgogliosi di aver rappresentato la Maremma calcistica in un torneo così importante – ha spiegato Benedetta Mazzini, presidente Pro soccer lab – in cui figuravano squadre del calibro di Lazio, Roma, Perugia, Empoli e Cesena, giusto per nominarne alcune. La soddisfazione più grande è vedere i nostri ragazzi fare passi avanti nel percorso tecnico, senza però perdere quelli che sono i veri valori del calcio e senza perdere l’educazione, la gentilezza e soprattutto il sorriso. Questi risultati testimoniano un percorso importante, soprattutto di crescita, e ci tengo per questo a ringraziare innanzitutto i nostri mister e i genitori dei ragazzi”.

Diciotto in totale i club che hanno partecipato al torneo under 12, organizzato il 27 e 28 maggio nell’impianto Luciano Giunti di Arezzo, con ben 8 club professionistici quali Lazio, Roma, Empoli, Pisa, Cesena, Spezia, Montevarchi e Perugia. Dopo aver superato le prime due fasi, la Pro soccer si è presentata nel girone finale come unica squadra dilettantistica tra le sei società ancora in gara, tutte chiaramente professionistiche. Dopo aver raggiunto vittorie importanti, come ad esempio contro Cesena e Roma, è arrivata in finale cedendo il passo per 1-0 alla Lazio, che ha vinto il torneo. Un percorso, quello che ha portato i neroverdi in finale, che ha mostrato anche un ottimo gioco e una grande intesa. Tra i giocatori premiati a fine evento, infatti, c’è anche il neroverde Pietro Picardi, che si è aggiudicato il titolo di miglior giocatore della manifestazione. Per informazioni è possibile consultare il sito www.prosoccerlab.it.