Esercitazione protezione civile: l'appuntamento è per sabato 13 maggio al Velodromo

Grosseto: Il comune ricorda che sabato 13 maggio - dalle ore 9:30 alle ore 18:00 - il Velodromo di via Giotto sarà teatro dell'evento "Addestramento Toscana – VentiVentiTre” promosso dalla Fondazione “Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta” - Gruppo C.I S.O.M. di Grosseto in collaborazione con il Comune. Una giornata di addestramento e simulazione nata con l’intenzione di testare le capacità del C.I.S.O.M. e dei suoi volontari di operare in risposta alle calamità che spesso si sono verificate in Toscana e più in generale nel Centro Italia.



I 25 volontari presenti, divisi in tre gruppi (gruppo A,B,C), si diletteranno nel montaggio e smontaggio della tenda pneumatica e della tenda a pali, nell'utilizzo delle motopompe e dalla radio VHF.