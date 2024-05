Salute Epatite C, torna la campagna di prevenzione TestiamoCi 24 maggio 2024

Grosseto: Se hai fra 35 e 55 anni accedi allo screening gratuito per l'Epatite C. Quando l'infezione è ancora asintomatica può essere curata. L'epatite C è un'infezione del fegato causata dal virus HCV trasmesso mediante contatto con sangue infetto. E' un'infezione pericolosa perché la malattia spesso decorre senza sintomi per anni ma con il tempo può diventare cronica e devolvere in forme molto gravi e progressive che vanno dalla cirrosi al cancro al fegato. Se diagnosticata precocemente, le possibilità di guarigione sono molto elevate.

La prossima domenica 𝟮𝟲 𝗠𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟬:𝟬𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟯:𝟬𝟬 𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟰:𝟯𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟴:𝟯𝟬 i nostri volontari saranno presenti al Centro Commerciale Aurelia Antica e chi vorrà potrà sottoporsi gratuitamente al test per l'HCV.

